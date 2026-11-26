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Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Zase předběhli konkurenci, mají supertenké chytré hodinky s výbornou výbavou
Globálním lídrem na poli chytrých hodinek je Huawei. A jeho portfolio produktů je velmi široké. Má třeba jediné hodinky s opravdovým měřením krevního tlaku a nyní přichází s velmi tenkým modelem Air....
Při placení ani nebudete muset vytahovat mobil. Bude vás to stát 1 600 korun
Nová série chytrých fitness náramků od Xiaomi je tady a nese pořadové číslo 11. Výrobce tentokrát vylepšil displeje, ztenčil tělo a přidal novou celokovovou variantu. Vrací se také podpora mobilních...
Našli jsme nejlepší slevy smartphonů. Na některé se čekalo docela dlouho
Slevy mobilů už kvůli všeobecnému zdražování elektroniky nejsou to, co bývaly. Výhra bude někdy i jen 25% snížení ceny. Přesto jsme našli pár modelů, u kterých můžete nákupem v Black Friday akcích...
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je...
Dochází k největší změně smartphonů za dlouhou dobu. Budou vám vyhovovat?
Nová značka smartphonů Osta má slavného majitele a její první model v nabídce je vpravdě nezvyklý smartphone. Vypadá totiž trochu jako některé modely s ohebným displejem, přitom ale takový displej...
Zase předběhli konkurenci, mají supertenké chytré hodinky s výbornou výbavou
Globálním lídrem na poli chytrých hodinek je Huawei. A jeho portfolio produktů je velmi široké. Má třeba jediné hodinky s opravdovým měřením krevního tlaku a nyní přichází s velmi tenkým modelem Air....
KVÍZ: Pokud tyto telefony poznáte, tak jste definitivně staří
Nokia 8110 je velká legenda. Ve své době šlo o jeden z nejdražších a nejluxusnějších mobilů na trhu. Poznávacím znamením byl nejen vysouvací kryt klávesnice, ale i netradičně prohnuté tělo telefonu....
Dochází k největší změně smartphonů za dlouhou dobu. Budou vám vyhovovat?
Nová značka smartphonů Osta má slavného majitele a její první model v nabídce je vpravdě nezvyklý smartphone. Vypadá totiž trochu jako některé modely s ohebným displejem, přitom ale takový displej...
Našli jsme nejlepší slevy smartphonů. Na některé se čekalo docela dlouho
Slevy mobilů už kvůli všeobecnému zdražování elektroniky nejsou to, co bývaly. Výhra bude někdy i jen 25% snížení ceny. Přesto jsme našli pár modelů, u kterých můžete nákupem v Black Friday akcích...
Proč je před námi schovávají? Tato monstra mají skvělé funkce a výbornou cenu
Když jsme se podívali na parametry této trojice novinek, tak jsme si posteskli, proč se takové přístroje v Evropě neprodávají. Honor si je šetří pro domácí trh a my můžeme jen závidět. Některé...
Při placení ani nebudete muset vytahovat mobil. Bude vás to stát 1 600 korun
Nová série chytrých fitness náramků od Xiaomi je tady a nese pořadové číslo 11. Výrobce tentokrát vylepšil displeje, ztenčil tělo a přidal novou celokovovou variantu. Vrací se také podpora mobilních...
Zadáte kód a stisknete zelené tlačítko. Operátor vám prověří mobil i SIM
Operátor O2 spustil po celé republice nejmodernější 5G+ síť. Výhody sítě včetně vysokých přenosových rychlostí využijete, jen pokud máte podporovanou SIM a také smartphone. Vše zjistíte zadáním kódu...
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je...
Vypněte si notifikace. Expertka radí, co dělat, aby nám mobily nezničily život
Každý desátý člověk ho nechává zapnutý vedle postele a odpovídá na zprávy, které ho probudí. Mobily si říkají o naši pozornost ve dne i v noci a někdy je dáváme svým dětem. „Obrazovky by nikdy neměly...
Skvělý výhled s adrenalinovým přídavkem. Ne každý na tuto věž vystoupá
Z tohoto místa máte Příbram a Brdskou vrchovinu jako na dlani. Nacházíte se sice jen necelých 40 metrů nad zemí, pod vámi je však přibližně 1,2 kilometru hluboká důlní jáma. Užijte si výhledy z...
Prodej pozemku 863 m2 s rekreační chatou Kouřim
Kouřim, okres Kolín
3 290 000 Kč
Zvládnete to ještě s tlačítky? Vezměte do ruky historický mobil, jde to i virtuálně
Historický tlačítkový mobilní telefon můžete vzít do ruky i virtuálně. Stačí ve webovém prohlížeči otevřít simulátor, který vytvořil jeden nadšený sběratel mobilů. Díky jeho práci si můžete do...
Operátoři lákají na výrazné slevy. Překvapují velmi výhodné nabídky tarifů
Ačkoli Černý pátek (Black Friday) oficiálně připadá až na 27. listopadu, tak mnozí čeští prodejci lákají na zlevněné zboží i s výrazným předstihem. Stranou nestojí ani mobilní operátoři. U některých...