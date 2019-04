Čínské Oppo zešílelo. Patentovalo si mobil, ze kterého vyjede druhý telefon

Čínské Oppo je významný výrobce, patří mezi pět největších producentů smartphonů na světě a spolu s příbuznými značkami z koncernu BBK Electronics, kterými jsou Vivo a OnePlus, má významné prostředky pro vývoj. A nápady dokáže i realizovat.

Oppo se loni vytáhlo modelem Find X s vysouvací konstrukcí a letos přináší nový model Reno, který má „vyklapávací“ přední fotoaparát a u toho zadního je díky periskopové konstrukci desetinásobný zoom.

V tomto kontextu nevypadají patenty Oppa z letošního ledna jen jako naprosto bláznivý nápad. Ne že by je nutně firma musela okamžitě dostat do sériové produkce, ale do budoucna by s nimi mohla pracovat u produkčních modelů.

Patenty ukazují na dvě možné varianty konstrukce. Pokaždé vychází z běžného smartphonu s bezrámečkovou konstrukcí, ovšem se zachovanou kamerou nad displejem. To však není až tak podstatné. Důležité je, že v jednom případě se vysouvá druhý displej z boku telefonu, ve druhém pak menší displej s těla přístroje směrem vzhůru. Nizozemský server Letsgodigital vytvořil z patentových výkresů i povedené rendery.

V obou variantách nejde o náhradu skládacích telefonů s flexibilním displejem, jako jsou Samsung Fold a Huawei Mate X. U Oppa se objeví druhý displej, který nikterak nemaskuje, že je samostatnou jednotkou.

K čemu je to dobré? Mnoha uživatelům v podstatě k ničemu. Ovšem celé řadě zákazníků to může sloužit docela dobře. Především v Asii je běžné, že lidé na mobilu neustále sledují video, nebo telefonují přes videohovor (v rámci různých messengerů), či hrají nějakou hru. Pokud potřebují vyřídit na displeji něco jiného, tak musí ve většině případů z aplikace vyskočit.

Pokud by měli k dispozici druhý displej, může sloužit právě pro tento případ. A vůbec by nevadilo, že je samostatný. Spíš by bylo nutné dobře odladit software telefonu. Nechme se tedy překvapit, zda se nějaká podobná konstrukce, jakou si nechalo patentovat Oppo, dostane do prodeje a jestli uspěje.