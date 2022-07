Až příliš sebevědomý elegán. Test Oppo Reno 7 Lite 5G

Oppo je i přes svou mohutnost na asijském trhu v Česku stále spíše nováček. Oficiálně se na český trh dostalo teprve asi před rokem a postupuje na něm nanejvýš opatrně. Jeho modely potkáte především ve střední a vyšší střední třídě, kde to však nemá jednoduché asi nikdo. Pokud totiž chcete zabodovat, potřebujete opravdový hit.

Modelu Reno 7 Lite 5G se rozhodně nedají upřít jeho ambice. Je to telefon vyšší střední třídy, který sází na několik designových prvků a také některé další prvky výbavy. V dnešní recenzi si ovšem vysvětlíme, proč tento model hitem při současné ceně spíše nebude.

Co je unikátního na designu?

Telefon využívá moderního stylu s plochými boky a ostřejšími hranami, pochvalu si však zaslouží především za povedenou kamufláž toho, že je v podstatě celý z plastu. Nestane se totiž, že byste si při prvním podržení v ruce řekli, že působí lacině nebo že je podezřele lehký (má 173 gramů). Především záda jsou pokryta pevným matným plastem, na kterém nezůstávají otisky prstů, což je vždy výhoda.

Zadní strana je prakticky celá v jedné rovině, tedy až na dva lehce vystupující objektivy zadních fotoaparátů. Právě okolo nich najdete hlavní designový tahák tohoto modelu: speciální dvojici kruhových notifikačních diod, které vás upozorní třeba na příchozí hovor nebo stav nabití telefonu. Je to poměrně vkusná věc, která potěší především ty, jimž absence notifikační diody u moderních smartphonů vadí.

Telefon je jinak velikostně vcelku průměrný. S rozměry 159,9 × 73,2 × 7,5 mm to není ani žádná plácačka, ale ani kompaktní model, zkrátka něco mezi. Na spodní straně najdete vedle USB-C konektoru ještě sluchátkový jack. Zajímavostí je také ochrana IPX4, tedy odolnost proti postříkání vodou.

Jak si vede displej?

V kategorii smartphonů okolo deseti tisíc korun, kde se pohybuje právě i Oppo Reno 7 Lite 5G, se už v podstatě předpokládá kombinace AMOLED panelu a vyšší obnovovací frekvence. Ovšem tento model toto splnit nedokázal.

Najdete zde 6,43" AMOLED displej s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů, což je ona očekávatelná výbava, ovšem na rychlou obnovovací frekvenci se zapomnělo. Displej tedy nabídne pouze standardních 60 Hz, což samozřejmě u běžného používání mnoho z vás ani nepozná, ovšem z 90 a 120Hz panelů se dnes už stal zkrátka standard, na který jsme si u dražších modelů velice rychle zvykli. Bez něj to tak najedou vypadá, že na nás chce výrobce ušetřit.

Oppo to tedy alespoň částečně kompenzuje přítomností optické čtečky otisků prstů v displeji. Ta je rychlá a přesná, ovšem stejně bychom raději měli rychlejší displej a čtečku klidně v bočním tlačítku.

Jaká je výbava?

Srdcem telefonu je Snapdragon 695, tedy jeden z levnějších procesorů Qualcommu, který už nabídne podporu 5G sítí. Ačkoliv tento čip zvládne obstojně i hraní her, opět musíme poukázat na to, že v této cenové kategorii už můžete najít i opravdu výkonné mašiny, kterým se tento čip moc neumí vyrovnat. Doplňuje jej 8 GB operační paměti, které může rozšířit až dalších 5 GB z úložiště pro data (celkem tedy až 13 GB).

Datové úložiště telefonu má kapacitu 128 GB a je dále rozšiřitelné pomocí karty microSD. Tato 8/128GB varianta je zároveň i jedinou, která je dostupná, takže nemusíte řešit, zda chcete model s větší, nebo menší pamětí. Bohužel si však kvůli hybridnímu slotu na SIM budete muset vybrat, zda budete používat dvojici SIM (typ nano), nebo jednu společně s paměťovou kartou.

Fyzickou konektorovou výbavu jsme zmínili výše, výrobce ovšem znovu pochválíme za to, že nezanevřel na sluchátkový jack, byť už to zkrátka není trendy věc a spousta z nás používá bezdrátová sluchátka. V bezdrátové výbavě vedle sítí 5G figuruje také Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní bezkontaktní platby.

Operační systém Android (starší verze 11) je zde vylepšený o grafické rozhraní ColorOS, které známe právě z telefonů značky Oppo, chystá se však i do mobilů sourozeneckého OnePlusu. Je spíše minimalističtější a více připomíná čistou verzi systému. Jen si mohl výrobce odpustit tu nálož aplikací navíc, které zdaleka ne každý potřebuje. Bude to chtít telefon nejprve vyčistit od aplikačního balastu (klienti služeb, sociální sítě a hra PUBG), než se do něj sami nastěhujete.

Co baterie?

Telefon napájí baterie s kapacitou 4 500 mAh. Stejně jako jsme výše uváděli, že celková velikost telefonu je průměrná, tak i velikostí baterie je to zkrátka další průměr. Rozhodně se nemusíte zlobit, ale zároveň se najde spousta modelů, které už mají baterie i přes 5 000 mAh.

Obsah balení

U průměrnosti zůstaneme i v případě nabíjení. Maximální výkon je až 33 W, příslušnou nabíječku najdete v balení. Do plné kapacity to telefon stihne za hodinu, což je opět prostě takový smartphonový standard. Drobným bonusem je ovšem možnost nabíjet kabelem reverzně jiné zařízení, model Reno 7 Lite se totiž umí chovat jako powerbanka.

Jak telefon fotí?

Prozatím by se asi mohlo zdát, že si výrobce schovává eso v rukávu v podobě nějakého nadupaného fotoaparátu. Jenže ani tady nenajdete nic překvapujícího. My jsme vlastně překvapení jen z toho, že na zádech je pouze jeden využitelný fotoaparát, zbylé dva už jsou jen pomocné. I tady to vypadá, že výrobce z nějakého důvodu hlavně šetřil.

Hlavní slovo má tedy 64Mpix snímač se světelností f/1,7 bez optické stabilizace. Následují už jen dva 2Mpix senzory, jeden je na vylepšení hloubky ostrosti, druhý pak na makrofotografie. Takovou sestavu fotoaparátů bychom upřímně čekali u telefonu za polovinu ceny Oppa Reno 7 Lite 5G.

Ano, hlavní fotoaparát při dostatku světla nefotí špatně a pokud jste nenáročný uživatel, tak vám nejspíše postačí. Absence širokoúhlého fotoaparátu v zásadě nevadí, zejména pak v případě, pokud to vypadá, že by výrobce sáhl stejně po nějakém levném senzoru, ovšem výsledná výbava působí zkrátka trochu chudě. Obzvlášť, když by celou situaci mohla spravit třeba optická stabilizace na hlavním snímači.

Selfie kamerka má rozlišení 16 Mpix a světelnost f/2,4, výrobce zde sází především na celou řadu softwarových triků, jak vaše selfie vylepšit. Výsledek je však stále poměrně průměrný. Zamrzí také možnost natáčet video (předním i zadním fotoaparátem) pouze v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Oppo Reno 7 Lite pořídit?

Tento model od Oppa si v dnešním testu vysloužil především titul krále průměrnosti: nic nedělá vyloženě špatně, ovšem ani skvěle. Displej je dobrý, až na chybějící rychlou obnovovací frekvenci, výkon je přijatelný, baterie v pořádku, ale nic extra, a fotoaparát je spíše zklamáním. Co se povedlo, to je především design, ovšem na něm cena zařízení, která činí poměrně vysokých 9 699 korun, opravdu stát nemůže.

Konkurence si tedy Oppo Reno 7 Lite 5G hravě podá. Začněme u našeho aktuálního favorita v ceně okolo 10 tisíc korun, kterým je Motorola G200. Ta až na horší typ displeje (IPS) umí snad všechno lépe. Obrazovka má vysokou plynulost (144 Hz), výkon s procesorem Snapdragon 888+ je opravdu drtivý a také po stránce fotoaparátu a baterie je na tom tento konkurent o něco lépe. Stojí přitom v podstatě stejně.

Dobrou alternativou je také třeba Xiaomi 11T, které má rovněž rychlejší AMOLED displej, více výkonu a rychlejší nabíjení, přitom stojí téměř stejně. Anebo třeba s drobným příplatkem Samsung Galaxy A53 5G, který bude o dost lépe fotit a také nabídne hezčí displej, více výkonu a dokonce i vodotěsnost.