náhledy
Tato novinka má jediný problém. Vypadá totiž dost podobně jako předchůdce. Rozdíl je na první pohled vlastně taková hádanka pro pozorné. Zpracování je slušné a výbava na střední třídu parádní. Zaváděcí akční cena pak z telefonu dělá velmi atraktivní nabídku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oppo je v rámci čínských značek ta prémiová. V Česku vzhledem k dřívějším distribučním problémům poněkud opomíjená, ale rozhodně zajímavá značka. Reno jsou tradičně modely střední třídy. Ale jak je dnes obvyklé, s každou generací jsou lépe vybavené a stojí o něco výš.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nové Reno 16 je toho dobrým příkladem. Toto je základní model řady, přitom má v podstatě stejnou výbavu jako o generaci zpět model Pro. A celkově to je telefon na hranici top třídy. Oppo zároveň představilo i model Pro, který je o něco lepší, ale cenový rozdíl je už docela velký. Dnešní novinka se nám zdá výhodnější.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde je právě předchozí model Reno 15 Pro. Stále ho běžně seženete, ostatně je to novinka na českém trhu z ledna. Design je velmi podobný, liší se jen v detailech, které si připomeneme za chvilku. Třeba rozměry a hmotnost jsou prakticky shodné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je výborný. Je to AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a 1,5K rozlišením. Špičkový jas je 3 600 nitů lokálně a 1 800 nitů plošně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co je však nejzajímavější, je úhlopříčka 6,32 palce. To znamená, že Reno 16 je docela kompaktní telefon, kterých není na trhu přehršel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde pro porovnání předchozí Reno 15 Pro, které má displej podle parametrů stejný a stejný má i nový lepší model Reno 16 Pro
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detail fotomodulu ukazuje sestavu tří snímačů a poměrně velkého blesku. Zmínka o AI funkcích foťáku dnes nesmí chybět.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde detail fotomodulu předchozího modelu 15 Pro a na první pohled je to stejné. Na druhý či spíš třetí si všimnete, že nejmenší objektiv a blesk si u obou modelů prohodily pozice. Což je opravdu bezvýznamný detail. Pro rozpoznání obou modelů však klíčový.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotná sestava foťáku je papírově výborná. Je zde 50Mpix hlavní snímač s optickou stabilizací, kterému sekundují dva další 50Mpix snímače. Vcelku nepřekvapivě je jedním z nich širokoúhlý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ten poslední je teleobjektiv s 3,5× přiblížením a optickou stabilizací. Tedy obvyklá sestava základních top modelů top značek. Ale tady s významnou slevou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A teď pozor. Modely Reno 15 Pro a Reno 16 Pro mají hlavní snímač s rozlišením 200 Mpix. Zbytek je stejný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do třetice snímač s rozlišením 50 Mpix najdeme vpředu v podobě selfie kamerky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Objektivy sice vystupují z plochého těla přístroje, ale není to nějak zásadní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Design je jednoduchý a poněkud applovský či přesněji iphonovský. Což však zákazníkům vadit nebude a v kontextu některých poněkud přeplácaných modelů čínských značek je tento příjemně střídmý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výkon zajišťuje čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Zajímavostí může být, že čínská verze telefonu má Mediatek Dimensity 8500 a rozdíl je i ve foťáku. Vlastně čínské Oppo Reno 16 je zřejmě evropské Reno 16 Pro. Ale zpět k dnešní novince, paměťová sestava je 8 + 512 GB. U operační je zjevně patrné šetření.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Evropská verze telefonu umí kombinovat fyzickou SIM a eSIM. V případě té fyzické jsou v telefonu dokonce dva sloty. Ale celkově umí telefon obsluhovat vždy jen dvě SIM najednou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmostí jsou stereofonní reproduktory a všechny komunikační technologie (Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6) v aktuálních specifikacích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Chvályhodné je, že čínská i evropská verze telefonu má baterii s kapacitou 6 700 mAh, samozřejmě typu Si-C. Pro porovnání, Model 15 Pro má článek s kapacitou 6 200 mAh. Maximální nabíjecí výkon je vždy 80 W.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základní cena telefonu je docela vysoká, i když s ohledem na výbavu je 18 990 Kč akceptovatelná částka. Ale už je to na hraně oproti zlevněným ryzím top modelům, které mají obvykle lepší procesor. Ostatní je papírově na podobné úrovni.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jenže novinku lze nyní mít za akční cenu 14 990 Kč. A to je už velmi atraktivní cena za telefon s teleobjektivem, klidně o deset tisíc pod cenou prémiovek. Pro pořádek, model Pro (vyšší rozlišení hlavního snímače, výkonnější procesor) stojí standardně 23 990, teď v akci 18 990 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nám se základní model líbí víc, akční cena je velmi dobrá. Moc levnějších mobilů s teleobjektivem na trhu není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz