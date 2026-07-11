Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ušetříte klidně deset tisíc. Tento mobil nahradí prémiovku bez velkých kompromisů

Jan Matura
Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 Oppo Reno 15 Pro Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 Oppo Reno 15 Pro Oppo Reno 16 Oppo Reno 15 Pro Oppo Reno 16 Oppo Reno 16 Oppo Reno 16
Tato novinka má jediný problém. Vypadá totiž dost podobně jako předchůdce. Rozdíl je na první pohled vlastně taková hádanka pro pozorné. Zpracování je slušné a výbava na střední třídu parádní. Zaváděcí akční cena pak z telefonu dělá velmi atraktivní nabídku.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Legendární značka počítačů má svůj první mobil. Je to protiklad iPhonu

Commodore Callback 8020

Commodore býval legendou mezi počítači a zejména herní stroje Amiga mají dnes kultovní status. Na slavnou historii značky dnes navazuje nová firma. A ta přišla s překvapivým produktem: mobilním...

Telefon, který může změnit mobilní svět. Samsung s ním předběhne Apple

Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide

Jestli to bude opravdu revoluční produkt, se dozvíme již brzy. Samsung potvrdil termín globální premiéry jeho skládaček a tu novou naznačuje grafikou. Samsung by tak předběhl o zhruba měsíc a půl...

Tento mobil má parametry skoro jako top model, stojí přitom polovinu

Motorola Edge 70 Pro

Motorola dovezla na český trh další model s velice povedeným poměrem ceny a výkonu. Novinka s označením Edge 70 Pro nabídne velkou baterii, špičkový displej i fotoaparát s telefoto senzorem a...

Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny

Yoreh Ring Jacket

Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...

Vyplatí se jet za iPhony „ke zdroji“? Zjistili jsme to

Apple Store v Šanghaji

Během návštěvy čínské Šanghaje jsme se podívali i do místního Apple Storu, abychom porovnali ceny v kontextu trhu, kde se většina elektroniky Applu stále vyrábí. Zdejší iPhony a většina dalších...

Ušetříte klidně deset tisíc. Tento mobil nahradí prémiovku bez velkých kompromisů

Oppo Reno 16

Tato novinka má jediný problém. Vypadá totiž dost podobně jako předchůdce. Rozdíl je na první pohled vlastně taková hádanka pro pozorné. Zpracování je slušné a výbava na střední třídu parádní....

11. července 2026

Telefon, který může změnit mobilní svět. Samsung s ním předběhne Apple

Maketa Samsungu Z Fold 8 Wide

Jestli to bude opravdu revoluční produkt, se dozvíme již brzy. Samsung potvrdil termín globální premiéry jeho skládaček a tu novou naznačuje grafikou. Samsung by tak předběhl o zhruba měsíc a půl...

10. července 2026  9:18

Je to Punkt. Jeho operační systém znát nebudete, ale možná ho budete chtít

Smartphone Punkt MC03

Švýcarská společnost Punkt se před lety proslavila mobilem s minimem funkcí a stylovým designem od Jaspera Morrisona. Teď firma přichází s novým smartphonem, který klade důraz na soukromí a firma se...

10. července 2026

Viděli jste je někdy? Tyto staré reklamy mají zvláštní kouzlo

Ilustrační snímek

Před třiceti lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidi se tak...

9. července 2026  7:02

Tak se dělá neokoukané zařízení. Novinky jsou levné a stále extravagantní

Nothing Phone (4b) a bezdrátová sluchátka Nothing Ear (3a)

Ačkoliv by raději prodával prémiové mobily, snaží se výrobce Nothing rozšířit nabídku i v dostupnějším segmentu zařízení. Aktuálně odhalil dvě novinky: dostupný smartphone Nothing Phone (4b) a...

9. července 2026

Legendární značka počítačů má svůj první mobil. Je to protiklad iPhonu

Commodore Callback 8020

Commodore býval legendou mezi počítači a zejména herní stroje Amiga mají dnes kultovní status. Na slavnou historii značky dnes navazuje nová firma. A ta přišla s překvapivým produktem: mobilním...

8. července 2026

Vyplatí se jet za iPhony „ke zdroji“? Zjistili jsme to

Apple Store v Šanghaji

Během návštěvy čínské Šanghaje jsme se podívali i do místního Apple Storu, abychom porovnali ceny v kontextu trhu, kde se většina elektroniky Applu stále vyrábí. Zdejší iPhony a většina dalších...

7. července 2026

Tento mobil má parametry skoro jako top model, stojí přitom polovinu

Motorola Edge 70 Pro

Motorola dovezla na český trh další model s velice povedeným poměrem ceny a výkonu. Novinka s označením Edge 70 Pro nabídne velkou baterii, špičkový displej i fotoaparát s telefoto senzorem a...

6. července 2026

Uspěchaný mobil má zásadní novinku. Recenze Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi se rozhodlo, že ve snaze ještě více zahustit nabídku vydá sérii novinek 17T ani ne rok po představení předchůdců. Novinek proto není mnoho, ovšem ta zásadní, týkající se kapacity baterie,...

5. července 2026

Není stůl jako stůl. Tyto v minulosti plnily zásadní roli při telefonování

Jak se dříve volalo meziměsto

V sídle Cetinu, provozovatele největší telekomunikační sítě v Česku, se v unikátním muzeu nacházejí exponáty mapující historii telekomunikací v českých zemí. Patří mezi ně i stoly, bez nichž by se...

4. července 2026

Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny

Yoreh Ring Jacket

Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...

4. července 2026

Výrobce hodinek chce po Samsungu za kopírování číselníků přes 3,6 miliardy

Náramkové hodinky Omega x Swatch MoonSwatch jsou odkazem na legendární Omega...

Soud v Londýně rozhoduje o výši odškodného, kterou má Samsung zaplatit švýcarskému hodinářskému konglomerátu Swatch Group. Ten požaduje kompenzaci za to, že korejská firma umožňovala do svých...

3. července 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.