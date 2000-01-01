Na český trh dorazila novinka výrobce Oppo z dostupnější série Reno. Model Reno 15 Pro se však dostává výbavou i cenou až na hranici prémiové třídy, dojem pak zachraňuje jen slušná zaváděcí sleva.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Se značkou Oppo se teď na českém trhu setkáváme opět pravidelně, po období útlumu je tu zase v plné síle. Vedle špičkových modelů tedy došlo i na dostupnější sérii Reno, která ovšem od špičkových modelů není příliš vzdálená.
Telefon na první pohled zaujme příjemně kompaktními rozměry díky 6,32palcovému displeji s tenkými rámečky. Jde o OLED displej s rozlišením 1 216 × 2 640 pixelů, maximálním jasem 1 800 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz.
V průstřelu displeje najdete selfie kamerku s vysokým 50Mpix rozlišením a světelností f/2,0. Pod displejem je pak i čtečka otisků prstů (optický typ).
Telefon pohání čip od MediaTeku, model Dimensity 8450 se 4nm architekturou. Dostupných je zde 12 GB operační paměti a 512 GB místa pro uživatelská data.
Vedle běžné dvojice nano SIM se v telefonu dočkáte i podpory eSIM, což se hodí třeba během cestování po světě.
Nechybí podpora 5G sítí, v bezdrátové konektivitě dále najdete Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC pro platby mobilem a infraport.
Fyzickou konektivitu zastupuje pouze USB-C port. Telefon je vybavený stereo reproduktory.
Baterie má slušnou kapacitu 6 200 mAh, výkon nabíjení je rovněž pěkný, až 80 W. Bohužel se ovšem nedočkáte bezdrátového nabíjení.
V balení najdete ovšem pouze nabíjecí kabel, adaptér do zásuvky musíte sehnat vlastní.
Ačkoliv jde o mobil vyšší střední třídy, na zádech jsou tři senzory a všechny jsou plnohodnotného typu, tedy žádné zbytečné makro nebo senzor hloubky ostrosti.
Hlavní snímač má vysoké rozlišení 200 Mpix, světelnost f/1,8 a optickou stabilizaci.
Následuje teleobjektiv s rozlišením 50 Mpix a světelností f/2,8. Poskytuje 3,5× zoom oproti hlavnímu snímači a má rovněž optickou stabilizaci.
Třetí senzor se hodí na širokoúhlé záběry, jeho rozlišení je rovněž 50 Mpix a pokrývá úhel záběru 116 stupňů.
Oppo Reno 15 Pro je odolné proti vodě a prachu s certifikací IP69, která pokrývá i vysokotlaký proud vody.
Telefon je vybaven operačním systémem Android 16 s grafickou nadstavbou ColorOS 16, která zahrnuje samozřejmě i celou škálu funkcí umělé inteligence.
Telefon koupíte na českém trhu ve dvou barevných variantách: v námi testované hnědé nebo světle modré.
Běžná cena tohoto telefonu je celkem vysoká: 19 999 korun. Naštěstí si ovšem distributor přichystal celkem zajímavou zaváděcí slevu, 12/512GB tak vyjde na zajímavějších 15 999 korun.
