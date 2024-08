Zbytečně vysoká cena kazí dojem z elegána. Test Oppa Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 Pro

Nabídka značky Oppo na českém trhu je poměrně strohá. Zatímco ve světě a především na domácím čínském trhu má tento výrobce široké portfolio modelů, tak do Česka posílá pouze jeho nepatrnou část. Vedle výprodejových kousků a jednoho dostupného modelu zde v podstatě najdete pouze sérii Reno s pořadovým číslem 12, která spadá do vyšší střední třídy. A právě na špičce nabídky stojí model Reno 12 Pro.

Tento telefon se zdánlivě snaží vychloubat svou výbavou hned v několika ohledech a také se snaží líbit i po vizuální stránce. Je však skutečně o co stát?V dnešní recenzi se dozvíte, zda telefon opravdu stojí za pozornost a kam výrobce schoval ty nejznatelnější kompromisy.

Bude se mi líbit?

Oppo se už nějakou dobu snaží u svých modelů přijít aspoň na nějaký designový prvek, který udělá telefon zajímavějším. Obvykle to jsou pestrobarevné, různě tvarované textury na zádech telefonu – a u modelu Reno 12 Pro tomu není jinak. Na pohled matná záda připomínají vzhledem zmačkanou látku, případně vlnky na hladině vody. Působí to zajímavě, kombinace fialové a stříbrné (v případě našeho testovaného kusu) je také povedená. Telefon je rovněž dostupný i v konzervativnější černé.

To se tedy Oppu povedlo. Co je ovšem naopak nemilé, je materiálové zpracování, jelikož telefon má plastové boky i zmíněná záda. V ruce tak v podstatě působí jako o třídu nižší model a nějak se nám nechce věřit, že by výrobci nevyšel rozpočet aspoň na kovový rámeček. Útěchou je vysoce kvalitní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2, které chrání displej.

Telefon můžeme dál pochválit i za utěsnění proti prachu a postříkání vodou (certifikace IP65). Rozměry zařízení jsou 161,5 × 74,8 × 7,4 mm a hmotnost telefonu je díky plastovým materiálům nižší: 180 gramů. Oppo Reno 12 Pro v zásadě nemá špatný design, jen to materiálové zpracování zkrátka neodpovídá vyšší ceně.