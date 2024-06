Důležitý restart čínské prémiové značky. Novinky mají co nabídnout

Není to úplně obvyklé místo pro premiéru nových telefonů. Místo některé z evropských metropolí zvolilo Oppo pro evropskou premiéru modelů řady Reno 12 poměrně netradiční destinaci. Novinky ukázalo na Ibize, známém to místě pro plážovou zábavu a milovníky taneční hudby.

Oppo je velká značka patřící do koncernu BBK Electronics. V tom mu patří prémiová pozice, což určuje nabídku značky, v které jsou přítomny především modely vyšších tříd. Oppo se rozhodně nepodbízí cenou, pro to má koncern v portfoliu především značku Realme a vlastně i Vivo. Další značkou je pak OnePlus, poslední IQOO není jako jediná v Evropě aktivní.

Značky koncernu se dělí do dvou skupin, pod Oppo patří přímo a veřejně OnePlus a méně veřejně i Realme. Vivo je druhá větev se svojí značkou IQOO. Značky však fungují primárně samostatně, třeba premiéry mezi sebou zcela zjevně (a zřejmě záměrně) nekoordinují. Takže den po premiéře modelů řady Reno 12 je premiéra vybraných modelů Realme řady 12.

Pro Oppo je řada Reno stejně důležitá jako vrcholné modely Find, kam patří i skládačky už v několikáté generaci. Problém je, že Oppo velkou část řady Find v Evropě neprodává, nebo jen lokálně. Třeba v Česku bylo v prodeji jen véčko Find N2 Flip. Ale i to by se mělo změnit a následující top model Find by do Evropy přijít měl. Ale to bude až někdy na podzim.

Evropa se dočká poprvé obou novinek

Modely Reno patřící do střední třídy se v Česku a v Evropě prodávají pravidelně, ale s generacemi je to jak kdy. Loni přišel na trh model Reno 10, z následující řady 11 to bylo na jaře Reno 11F, což však není plnohodnotný model, spíš taková verze Lite. Proto se Oppo soustředilo na řadu Reno 12.

Tu jako obvykle představilo nejprve v Číně, což je u čínských značek zcela běžná strategie. Podstatnou změnou však je, že tentokrát se do Evropy podívají oba modely, tedy stejná sestava jako na čínském trhu. Vedle očekávaného modelu Reno 12 se tak zákazníci mohou těšit i na model 12 Pro.

Na druhou stranu, oba modely se od sebe příliš zásadně neodlišují. Což platí pro čínskou specifikaci přístrojů, ta evropská se však liší a mezi jednotlivými modely jsou už rozdíly větší. Tedy v případě fotoaparátu, zbytek je dost podobný. Cenový rozdíl bude 2 500 korun, levnější model vyjde na 12 499 Kč, lepší verze Pro bude stát 14 999 Kč.

Pro evropské zákazníky Oppo použilo slabší procesory, paradoxně oba evropské modely dostaly stejný a ten je slabší i než u čínského základního modelu Reno 12. Displej má sice parametry v podstatě stejné (FHD+, AMOLED, 6,7 palce, maximální jas 1 200 nitů), ale v Evropě bude zahnutý jen do boků, v Číně zákazníci kupují telefony s displejem zahnutým do všech čtyř stran.

Sázka na umělou inteligenci

Hlavní fotoaparát má Reno 12 Pro v evropské specifikaci stejný jako v té čínské. Tedy s hlavním 50Mpix snímačem včetně optické stabilizace, 50Mpix portrétním s dvojnásobným přiblížením a 8Mpix širokoúhlým. Rozdíl je u modelu Reno 12, který má v čínské specifikaci stejný foťák jako model Pro, ale v té Evropské je místo portrétního jen 2Mpix makro.

Oppo Reno 12 Pro je prvním modelem značky pro Evropu s umělou inteligencí. Ta je podle výrobce v telefonu hluboce integrována. Není to jen o úpravě fotek, i když i zde Oppo slibuje skvělé možnosti. Umělou inteligenci Oppo integrovalo i do managementu spotřeby energie, správy sítí a dalších funkcí telefonu. Jak je tomu ve skutečnosti, se pokusíme zjistit v rámci redakčního testu.

V případě procesorů mají oba modely Reno procesor MediaTek Dimensity 7300 Power, což je docela čerstvá verze základního 7300. V Číně zákazníci dostanou u základního modelu čip Dimensity 8250 a u modelu Pro pak Dimensity 9200+, tedy mnohem silnější procesory. Proč tomu tak je, není známo. Základní model se bude v Evropě distribuovat s pamětí 12+256 GB, model Pro s pamětí 12+512 GB.

Design je stejný v Evropě i v Číně a s minimálními rozdíly mezi jednotlivými modely. Telefony vypadají povedeně, design je decentní, včetně s na čínské poměry velmi střídmým fotomodulem. Zpracování je vynikající, na tom si Oppo tradičně dává záležet. Oba modely splňují odolnost podle normy IP65.

U modelu Pro zaujme jak výraznější stříbrno-fialová verze, tak papírově nudná černá varianta. Jenže ve skutečnosti je to taková černo-tmavě fialová a spodní třetina krytu má jinou povrchovou úpravu. Povedené a hezké řešení. Oba modely se začnou na českém trhu prodávat 1. července.