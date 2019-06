Nemusíme být první. Oppo proto udělá dokonale funkční skládací mobil

Samsung vyvíjí skládací telefon už několik let. Měl velký náskok a měl být prvním výrobcem s takovým mobilem na trhu. Jenže přes pečlivou přípravu se premiéra modelu Galaxy Fold nevyvedla. Testovací vzorky, které Samsung poslal mezi novináře, vykazovaly vadu kloubu a lidé navíc, v domění, že jde jen o ochranný prodejní prvek, omylem sloupávali fólii na displeji.

Samsung tak musel zahájení prodeje odložit a je dost možné, že prvním skládacím smartphonem na trhu tak bude Huawei Mate X. Ten ovšem také nemá na růžích ustláno. Výdrž konstrukce zatím hodnotit nelze, výrobce telefon k podrobným testům ještě neodevzdal. Ale musí řešit, jestli tento model vůbec dostane Android. To kvůli restrikcím ze strany vlády USA.

Skládací mobily stoprocentně připravují mnohé další firmy, třeba Lenovo by mělo ještě letos ukázat skládací Motorolu Razr, která odkazuje na legendární model stejného jména. Ale premiéra nejspíš bude až na podzim. Je otázkou jestli firma stihne prodej do Vánoc.

Po zkušenostech Samsungu jsou totiž všichni opatrní. Být první je velmi lákavé, strhne to na model i značku značnou pozornost. Ovšem to bude platit i při neúspěchu, čehož se chce každý vyvarovat. Proto i vedení čínského Oppa nepopírá, že firma skládací smartphone sice připravuje, důležité ale je, aby fungoval, ne aby byl první.

Neveřejně Oppo prototyp už ukázalo, stalo se to na letošním veletrhu MWC v Barceloně. Ovšem opět s tím, že do sériové výroby je stále docela daleko. A jak by měl telefon vypadat?

To nazačují údaje, které firma poskytla při patentové přihlášce. Tu podala již loni na podzim, nyní jsou informace z přihlášky veřejně dostupné. Telefon se bude překládat na dvě poloviny s displejem na vnějí straně, čímž připomíná řešení Huaweie.

Technické parametry nejsou známé a cokoliv detailnějšího by nyní stejně bylo předčasné. Podstatná je ovšem jedna zajímavost, telefon má vysouvací kameru. Což je u Oppa často používané řešení, zde docela praktické. U zavřeného telefonu by nebylo možné fotoaparáty na zádech používat. Telefon by tak musel mít objektivy nad displejem, což by ale ubíralo na úhlopříčce.