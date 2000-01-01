Se smartphony s přídomkem Ultra v názvu se na našem trhu doslova roztrhl pytel. Porovnali jsme tradičního zástupce „Ultra“ kategorie od Samsungu, typ Galaxy S26 Ultra, s novinkami od čínských značek Oppo a Vivo: modely Find X9 Ultra a X300 Ultra. Srovnání ukazuje odlišnou představu značek o nejvybavenějších smartphonech.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Vivo X300 Ultra (vlevo) a Oppo Find X9 Ultra (vpravo) jsou na našem trhu vcelku čerstvými přírůstky do Ultra kategorie smartphonů, kde doplňují tradiční Samsung Galaxy S26 Ultra.
Každý z Ultra smartphonů má podle výrobce trochu jiné zaměření. Oppo chce být nejlepším fotomobilem, Samsung zase hraje na praktičnost, Vivo je specifické a cílí především na tvůrce video obsahu.
Výbava všech soupeřů je špičková, ale v detailech se soustředí na něco jiného. Oppo a Vivo mají v řadě technických parametrů náskok, až to vypadá, že si vedle nich Samsung své označení Ultra nezaslouží.
V praxi tomu tak není. Každý z modelů může zaujmout trochu jinou skupinu uživatelů, pro které bude daný smartphone tím maximem, které právě oni považují za ideální.
Samozřejmostí jsou u všech tří soupeřů špičkové displeje. Oppo a Vivo mají panely s úhlopříčkou 6,82 palce, Samsung dokonce 6,9 palce. Rozlišení je velmi podobné, čínské modely mají 3 168 × 1 440 pixelů, Samsung 3 120 × 1 440 pixelů.
V detailu se technika displejů liší. Obnovovací frekvence u Samsungu je 120 Hz, u soupeřů až 144, ale Samsung svou vyšší frekvenci využije častěji. Oppo a Vivo mají výhodu v 10bitové barevné hloubce a především PWM stmívání, které šetří oči uživatele.
Čínské modely mají také vyšší maximální jas displeje, ale Samsung kontruje antireflexní úpravou, která minimalizuje odlesky. Jeho čitelnost na slunci je tak o něco lepší než u soupeřů. Navíc je tu funkce Privacy Display, která zabraňuje odezírání z displeje ze strany.
Z hlediska konstrukcde panuje mezi výrobci shoda, rámy telefonů jsou hliníkové, vpředu je odolné sklo (Oppo a Samsung mají odolnnější než Vivo), vzadu pak sklo, nebo v případě Oppa i umělá kůže.
Z hlediska designu se čínské modely inspirují fotoaparáty, Samsung jde v tomto ohledu vlastní cestou a působí minimalističtějším dojmem.
I přes špičkové zpracování působí Samsung na první pohled možná trochu méně luxusně než jeho soupeři. Ale to v podstatě jen do chvíle, než ho vezmete do ruky.
Samsung je totiž mezi soupeři nejtenčí. Tloušťka S26 Ultra je 7,9 mm, zatímco Oppo je 9,1 mm tlusté a Vivo vykáže až 8,5 mm. V ruce je to znát a Samsung působí nečekaně kompaktně.
Asi právě díky tloušťce na nás působí Samsung v ruce nejpříjemnějším dojmem, sedne do dlaně nejlépe. Přitom je s šířkou 78,1 mm nejširší, Oppo má šířku 77 milimetrů a Vivo dokonce 76,8 mm.
Rámy telefonů mají víceméně shodný plochý design a také shodné rozmístění ovládacích prvků. Vymyká se pouze tlačítko pro ovládání fotoaparátu u Oppa, které opět ukazuje zaměření telefonu.
Právě v sestavě foťáků se soupeři nejvíc liší. Oppo a Samsung mají celkem čtyři objektivy, Vivo si vystačí se třemi. Ale všechny modely patří mezi špičkové fotomobily, každý ale opět má jiné přednosti.
Foťák Oppa je nejvšestrannější a snaží se o špičkovou kvalitu za všech podmínek. Hlavní snímač i trojnásobný zoom mají 200megapixelové čipy, destinásobný zoom a širokoúhlý foťák mají 50 megapixelů. Oppo nabídne největší digitální zoom a používá při tom asi nejvyváženější AI dokreslování.
Fotoaparát Viva X300 Ultra je specifický. Hlavní snímač s rozlišením 200 megapixelů je totiž za optikou s ohniskovou vzdáleností ekvivalentní 35 mm u kinofilmu, zatímco soupeří používají tradiční 23 mm. To z telefonu dělá víc portrétní foťák, než přístroj pro focení plenéru. 3,7násobný zoom má 200 megapixelů a rovněž působivé schopnosti digitálního přiblížení, širokoúhlý foťák je 50megapixelový a jako jediný má stabilizaci, dokonce s gimballovou úrovní. To je důležité pro natáčení videa, na které se Vivo zaměřuje a je v něm ze soupeřů zdaleka nejlepší.
Samsung má také hlavní snímač s rozlišením 200 megapixelů, je ale trochu menší, než u soupeřů. Noční fotky má horší než Oppo, ale lepší než Vivo. Teleobjektivy jsou tu dva: s trojnásobným přiblížením má 10 megapixelů, pětinásobný zoom má 50 megapixelů. V běžném rozsahu drží Samsung dobře krok se soupeři, ale u maximálního zoomu trochu ztrácí. Širokoúhlý foťák má 50 megapixelů. Se sestavou Samsungu se velmi dobře pracuje, uživatele nejlépe poslouchá, ovládání nám přijde nejintuitivnější.
Čínští soupeři jasně vedou u baterie a nabíjení. Vivo má kapacitu baterie 6 600 mAh, Oppo dokonce 7 050 mAh, Samsung „jen“ 5 000 mAh. Ale má navíc pro někoho velmi praktické dotykové pero. Oppo vede ve výdrži baterie, ale Samsung má díky dobrému odladění mírně navrch nad Vivem, i když rozdíl je to velmi malý. Oppo a Vivo zvládají nabíjení výkonem 100 W, Samsung 60 W.
Špičkový soupeři jsou pořádně drahé smartphony. Galaxy S26 Ultra je paradoxně nejlevnější, když oficiálně stojí od 35 690 korun, ale sehnat se dá už od 28 tisíc. Oppo Find X9 Ultra oficiálně vyjde na 41 990 korun, ale do konce května stojí 35 990, Vivo X300 Ultra je nejdražší, vyjde na 46 990 korun. Ale s jedinečným kitem příslušenství a výkupním bonusem se dá sehnat za 44 990 korun.
