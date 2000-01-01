náhledy
Čínští výrobci smartphonů už dlouho posouvají u fotoaparátů svých modelů hranice. Teď se součástí tohoto trendu stalo příslušenství, které rozšíří schopnosti telefonů a přiblíží je k profesionálním fotoaparátům. Dalším takovým modelem je nové Oppo Find X9 Ultra. Oppo si za něj ovšem nechá pořádně zaplatit.
Autor: ChatGPT
Kromě samotného Find X9 Ultra, které stojí oficiálně 41 990 korun (ale do konce května vyjde na 35 190 korun), si mohou zájemci k telefonu pořídit i Hasselblad Earth Explorer kit, což je fotografická sestava za 14 990 korun (opět v akci za 9 990 korun).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve velké krabici se nacházejí tři další krabičky s příslušenstvím k už tak funkčně velmi nadupanému fotomobilu. Není tajemstvím, že hlavním tahákem je tu teleobjektiv.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tři krabičky v balení obsahují konkrétně kryt na telefon s bateriovým gripem, již zmíněný objektiv a také předsádky, které se nasazují na bajonet na krytu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednou z drobností v balení je ovšem i fotorámeček, do kterého si může uživatel podle uvážení zasadit svůj oblíbený snímek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Celkem je to hezká sestava příslušenství, která rozšiřuje dovednosti již tak povedeného fotomobilu především v oblasti zoomování, ale i v dalších aspektech.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S mobilem je to sestava v ceníkových cenách za necelých 57 tisíc, což je dost extrémní částka. V akční nabídce vyjde ovšem sestava výrazně levněji: na necelých 46 200 korun, ale i to je opravdu dost peněz.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Základem pro použití dalšího příslušenství je kryt. Ten má v sobě zvláštní vložku, která je určená pro vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými provedeními telefonu Find X9 Pro.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro naše provedení „Tundra Umber“ má být vložka z krytu odstraněna, to je kvůli zádům z umělé kůže očividně trochu tlustší než všechny ostatní varianty.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kryt na telefon má v sobě integrovaný batterygrip, který má konkurence jako příslušenství i zvlášť. Je tedy kompaktnější, na druhou stranu kryt takto nejde moc používat samostatně, telefon se s ním už moc nevejde do kapsy, za tím účelem je potřeba kryt ideálně sundat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tloušťka telefonu s krytem už je docela výrazná. I když do větší volnější kapsy pořád sestava vlastně vložit jde, ale není to moc pohodlné.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Součástí krytu je také spoušť a ovládací prvek, který slouží třeba pro zoomování.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kryt má vlastní USB-C konektor a je potřeba ho nabíjet zvlášť, což je malikno nepraktické. Když není kryt nabitý, nefunguje zoom ani spoušť. Kryt jde s telefonem propojit třeba krátkým USB-C kabelem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tlačítko u okraje slouží k „odemčení“ usazené předsádky, je to tedy jednoduchá mechanická pojistka.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jedna z předsádek v balení je vyloženě jen designová záležitost, která dokreslí vzhled celého telefonu ve stylu fotoaparátů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zajímavou možností je i adaptér na standardní fotografické filtry s průměrem 67 mm. Ten má mimo jiné v sobě ukrytý i závit na stativový šroub, takže s ním jde telefon snadno umístit i na stativ.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hlavním příslušenstvím je však zmíněný přídavný teleobjektiv. Ohnisková vzdálenost je tu 300 mm, což při nasazení na telefon znamená oproti standardní hodnotě zhruba třináctinásobné optické přiblížení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To nevypadá oproti desetinásobnému vestavěnému zoomu telefonu kdovíjak zásadně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozdíl je ovšem v tom, že přídavný teleobjektiv s mnohem kvalitnější optikou „sedí“ na prvním zoomovém objektivu s rozlišením 200 Mpix, trojnásobným přiblížením a větším čipem, než má 50Mpix desetinásobný zoom. To samozřejmě kvalitě snímků prospívá a umožňuje i určité digitální zoomování.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K objektivu Hasselblad Lumo 300 dostanete také sluneční clonu a držák objektivu, který v sobě opět má zabudovaný závit na stativový šroub. Ten už při daném zoomu přijde vhod.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Celá sestava je poměrně masivní, na druhou stranu právě držák usnadňuje i její držení v ruce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Find X9 Ultra s fotografickým kitem Hasselblad tak připomíná profesionální zrcadlovky a v některých případech se jim dokonce blíží i svými schopnostmi.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Za to vše si nicméně Oppo nechá zaplati pořádné peníze. Domníváme se, že příslušenství osloví jen minimum zájemců, ale technicky jde o velmi lákavé řešení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz