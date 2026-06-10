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S touhle věcičkou budete neustále středem pozornosti. Do kapsy ji neschováte
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Operátor o něm tvrdí, že to je jeden z nejžádanějších mobilů, které prodává
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátorů, třeba u O2, u kterého patří nejprodávanější telefony. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...
První roamingové balíčky, které poběží i po vyčerpání dat. Ceny od 199 Kč
O2 uvedlo nové datové balíčky určené pro zákazníky cestující mimo EU, které už za dvě stovky zajistí datové připojení nejen v exotických destinacích, ale i při přejezdu Švýcarska. Nabídka balíčků je...
S touhle věcičkou budete neustále středem pozornosti. Do kapsy ji neschováte
Čínští výrobci smartphonů už dlouho posouvají u fotoaparátů svých modelů hranice. Teď se součástí tohoto trendu stalo příslušenství, které rozšíří schopnosti telefonů a přiblíží je k profesionálním...
Na pozici světové jedničky může jen vzpomínat. Apple ho brzy vystřídá
Dlouhá léta byla mobilní světová jednička – tedy firma s největšími prodeji – jasná. Jihokorejský Samsung trh válcoval a dlouhodobě těžil z toho, že vedle prémiových produktů nabízel i levnější...
Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS
Na vývojářské konferenci WWDC společnost Apple odhalila podobu a nové funkce mobilního systému iOS 27, který bude brzy dostupný pro moderní iPhony. Důraz klade na umělou inteligenci, celkově...
Prý je nikdo nechce a mají končit. Jenže teď jsou hitem a výbavou nešetří
Dobře vybavené a přitom kompaktní smartphony nevymřely. Stále na ně vsází například Samsung u základního typu své řady S, ale také Google u pixelů. A nově třeba také Vivo, jehož model X300 chce...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
Kupujte, dokud jsou. Čekat na novinky je loterie, která se nemusí vyplatit
Paměťová krize bude zřejmě mnohem silnější, než se ještě na začátku roku zdálo. Ceny pamětí pro smartphony během roku vzrostly až trojnásobně a to se musí projevit i v cenách finálních produktů....
Operátor o něm tvrdí, že to je jeden z nejžádanějších mobilů, které prodává
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátorů, třeba u O2, u kterého patří nejprodávanější telefony. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...
Myslíte si, že máte mobil připravený na dovolenou? Ověřte si tyto věci
Pas? Mám. Eura? Mám. Pojištění? Mám. Nezapomeňte si na dovolenou důkladně připravit také mobilní telefon, je to v dnešní době nejdůležitější pomocník. Magazín Víkend DNES přinesl deset tipů.
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Prodej rodinného domu - Slup - Oleksovičky
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3 290 000 Kč
To se opravdu stalo. Na dně oceánu našel tajné hodinky, které neměl nikdo vidět
Pokud chcete svět upozornit na chystanou novinku, vypustíte kusé informace a jako návnadu přidáte třeba i nějakou tu fotku s náznakem daného produktu. Anebo jej nevědomky svěříte někomu neopatrnému a...
Tomu se teď těžko věří. Tento výhodný fotomobil má obří paměť
Vivo začalo v Česku prodávat smartphony řady V70, tedy přístroje střední třídy. Vybavenější model V70 patří mezi fotomobily s výtečným poměrem výkonu a ceny, Vivo u něj tentokrát vsadilo na výrazně...