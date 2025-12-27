Ačkoli se modely značky Oppo na českém trhu dosud moc nezabydlely, příchod nového top modelu to může změnit. Dosud jsme se zde setkávali spíš s nabídkou střední a vyšší střední třídy, a často ani nešlo o oficiální distribuci. To se však právě s modelem Find X9 Pro mění – Oppo už zde působí oficiálně a navíc i se špičkou nabídky.
Tento model českým zákazníkům nabídne třeba fotoaparát vyrobený ve spolupráci s prestižní značkou Hasselblad, špičkový výkon a displej a hlavně neošizenou baterii oproti čínské verzi. Znamená to tedy i bezkonkurenční výdrž na jedno nabití. Na otázku, pro koho je telefon určený, si odpovíme v dnešní recenzi.
Bude se mi líbit?
Telefon už na první pohled dává jasně najevo, že jde o prémiové zařízení. Chlubí se tedy například konstrukcí s kombinací kovu a tvrzeného skla Gorilla Glass Victus 2. Má plochá záda a vystouplý modul se zadními fotoaparáty, kde najdete logo značky Hasselblad. Barevné varianty jsou dvě: stříbrná a šedá.
Nechybí vysoký stupeň krytí proti vniknutí prachu a vody, a to včetně odolnosti proti vysokotlakovému proudu vody (certifikace IP69). Rozměry telefonu jsou 161,3 × 76,5 × 8,3 mm, hmotnost 224 gramů. I přes velkou baterii to především na tloušťce těla není nijak znát, byť samozřejmě pokud sháníte opravdu tenký telefon, nabídka takových modelů se rychle rozšiřuje.
Povšimnout si můžete také nápadných prvků, jako je speciální tlačítko spouště fotoaparátu, které funguje prakticky stejně jako u iPhonu. Je to totiž zároveň dotyková plocha, která může sloužit i pro zoomování či výběr režimu. Další tlačítko najdete na levém boku, to naopak slouží k zapnutí tichého režimu nebo dalších programovatelných funkcí.