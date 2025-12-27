Je to špičkový mobil s parádní slevou. Test Oppo Find X9 Pro

Ondřej Martinů
Značka Oppo na českém trhu začala prodávat top model Find X9 Pro a my jsme ho mohli vyzkoušet. Telefon má řadu předností, třeba značkový fotoaparát či ohromnou baterii, ale nejvíc nás překvapila opravdu hezká zaváděcí sleva.
Oppo Find X9 Pro

Ačkoli se modely značky Oppo na českém trhu dosud moc nezabydlely, příchod nového top modelu to může změnit. Dosud jsme se zde setkávali spíš s nabídkou střední a vyšší střední třídy, a často ani nešlo o oficiální distribuci. To se však právě s modelem Find X9 Pro mění – Oppo už zde působí oficiálně a navíc i se špičkou nabídky.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Tento model českým zákazníkům nabídne třeba fotoaparát vyrobený ve spolupráci s prestižní značkou Hasselblad, špičkový výkon a displej a hlavně neošizenou baterii oproti čínské verzi. Znamená to tedy i bezkonkurenční výdrž na jedno nabití. Na otázku, pro koho je telefon určený, si odpovíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Telefon už na první pohled dává jasně najevo, že jde o prémiové zařízení. Chlubí se tedy například konstrukcí s kombinací kovu a tvrzeného skla Gorilla Glass Victus 2. Má plochá záda a vystouplý modul se zadními fotoaparáty, kde najdete logo značky Hasselblad. Barevné varianty jsou dvě: stříbrná a šedá.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro

Nechybí vysoký stupeň krytí proti vniknutí prachu a vody, a to včetně odolnosti proti vysokotlakovému proudu vody (certifikace IP69). Rozměry telefonu jsou 161,3 × 76,5 × 8,3 mm, hmotnost 224 gramů. I přes velkou baterii to především na tloušťce těla není nijak znát, byť samozřejmě pokud sháníte opravdu tenký telefon, nabídka takových modelů se rychle rozšiřuje.

Povšimnout si můžete také nápadných prvků, jako je speciální tlačítko spouště fotoaparátu, které funguje prakticky stejně jako u iPhonu. Je to totiž zároveň dotyková plocha, která může sloužit i pro zoomování či výběr režimu. Další tlačítko najdete na levém boku, to naopak slouží k zapnutí tichého režimu nebo dalších programovatelných funkcí.



ilustrační snímek

Výrobci smartphonů s Androidem to nemají snadné. Konkurence je obrovská, v některých segmentech trhu si jsou v podstatě všechny modely naprosto podobné. Často tak rozhodují už jen slevy. Paradoxně...

20. prosince 2025

Na stovkách míst skončí mobilní temno. Rychlejší pokrývání sráží byrokracie

Ilustrační snímek

Už loni začali mobilní operátoři budovat pokrytí na více než 500 takzvaných bílých místech. Tedy v lokalitách, kde dosud nefungovalo mobilní spojení. Těch je v Česku evidováno 1 800. Některé z nich...

19. prosince 2025  12:51

Pořídíte si zadní displej na iPhone? Konkurence je má už z výroby

iPhone Pocket

V mobilech se začíná objevovat prvek, který sice vypadá dobře, ale jeho využitelnost je hodně specifická. Řeč je o zadním displeji a podle všeho se s ním budeme setkávat čím dál častěji. Majitelům...

19. prosince 2025

