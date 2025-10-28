Konec ošizených výdrží? Špičkový mobil s obří baterií míří i do Česka

Ondřej Martinů
  17:00
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Výrobce Oppo oficiálně představil novou dvojici modelů Find X9 a X9 Pro určených pro globální trh. Jde o špičkové modely s rekordně velkou baterií a značkovým fotoaparátem Hasselblad.
Oppo Find X9 a X9 Pro

Oppo Find X9 a X9 Pro | foto: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz

Výrobce Oppo sice není na evropských trzích žádný nováček, ale pečlivě si vybírá trhy, kde telefony této značky nabídne. Zatímco v Číně je jedním z hlavních hráčů na trhu, v Česku zatím působil spíše sporadicky, párkrát se zde objevil s omezenou nabídkou zařízení a pak zase načas zmizel. Nyní však dorazí s velkou parádou v podobě dvou zajímavých špičkových modelů Find X9 a X9 Pro.

Oppo už po několik generací sází na spolupráci se světoznámou značkou Hasselblad, která vyrábí profesionální fotoaparáty. Její logo nakonec nechybí ani u obou novinek, které se od sebe liší primárně velikostí displeje, baterie a také parametry fotoaparátů.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro

Oba modely mají prémiovou konstrukci s kombinací kovu a skla. Nechybí ani vysoký stupeň krytí proti vniknutí prachu a vody, a to včetně odolnosti proti vysokotlakovému proudu vody (certifikace IP69). Povšimnout si na tělech telefonů můžete také nápadných prvků, jako je speciální tlačítko spouště fotoaparátu, které funguje prakticky stejně jako u iPhonu. Je to totiž zároveň dotyková plocha, která může sloužit i pro zoomování či výběr režimu. Další tlačítko najdete na levém boku, to naopak slouží k zapnutí tichého režimu nebo dalších programovatelných funkcí.

Oppo Find X9 Pro je větším ze dvou sourozenců, nabídne tak třeba 6,78palcový OLED displej s rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů, maximálním jasem 3 600 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Menší sourozenec Oppo Find X9 pak má 6,59palcovou obrazovku s rozlišením 1 256 × 2 760 pixelů, zbytek parametrů displeje je stejný. Výrobce se také chlubí extrémně tenkými rámečky okolo displeje s tloušťkou pouhých 1,15 mm.

Oba telefony pak pohání špičkový čip od MediaTeku, Dimensity 9500, což je přímý konkurent pro top model od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dostupných je zde 12 GB operační paměti a 512GB místa pro uživatelská data. Telefony fungují na operačním systému Android s grafickou nadstavbou ColorOS 16, která zahrnuje samozřejmě i celou škálu funkcí umělé inteligence.

Na zádech obou modelů je několik fotoaparátů, výrobce kombinuje snímače s různou ohniskovou vzdáleností a pomocné kamerky či senzory. Oba modely se od sebe liší jak v případě hlavního, tak telefoto senzoru, společnou mají pouze širokoúhlou kamerku s rozlišením 50 Mpix a úhlem záběru 120 stupňů.

U Pro varianty tedy najdete telefoto snímač s rozlišením 200 Mpix, trojnásobným optickým zoomem a optickou stabilizací. Hlavní fotoaparát je pak 50Mpix s větším snímačem než u modelu X9 a také lepší světelností f/1,5. Nechybí optická stabilizace.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro

Menší sourozenec má 50Mpix telefoto snímač a rovněž optickou stabilizaci a trojnásobný zoom. Jeho hlavní 50Mpix fotoaparát je vybaven optickou stabilizací, senzor je však o něco menší a světelnost je f/1,6. Hasselblad pomáhal kalibrovat jak samotný senzor, tak optiku. Výrobce se dále chlubí, že telefony umí zaznamenávat video v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu a také nahrávat záběry v LOG profilu.

Opravdu dobrou zprávou především pro evropské zákazníky je fakt, že výrobce je neošidí na velikosti baterie a dostanou tak to samé, co zákazníci v Číně. Je totiž o co stát, varianta Pro nabídne akumulátor s parádní kapacitou 7 500 mAh, menší verze pak stále skvělých 7 025 mAh. Nabíjení podporují s výkonem až 80 W pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově. Výdrž na jedno nabití by měla být hodně nadprůměrná, na verdikt si ale počkáme do samostatné recenze.

Na evropském trhu se bude model Oppo Find X9 prodávat v 12/256 nebo 12/512GB variantě, přižemž ta lepší bude stát 999 eur (24 300 korun), verzi Find X9 Pro nabídne Oppo s 16/512GB konfigurací za 1 299 eur (30 600 korun). Telefon dorazí do Evropy během listopadu. Dostupnost a ceny na českém trhu zatím nejsou známé.

