Výrobce Oppo se chystá na světový trh uvést nový špičkový model Oppo Find X9 Pro s výbornou výbavou a fotoaparáty vyladěnými ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Ačkoliv se světová premiéra uskuteční až příští týden, tak telefon jsme si prohlédli už v předstihu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oppo už po několik generací sází na spolupráci se světoznámou značkou Hasselblad, která vyrábí profesionální fotoaparáty. Její logo nebude chybět ani u chystaného modelu X9 Pro, což má být špička nabídky, která se dostaví i na světové trhy.
Oppo Find X9 Pro bude větším ze dvou sourozenců, nabídne tak třeba 6,78palcový displej oproti menšímu sourozenci Oppo Find X9, který bude mít 6,59palcovou obrazovku.
Výrobce se prozatím chlubí třeba extrémně tenkými rámečky okolo displeje s tloušťkou pouhých 1,15 mm.
Výrobce už zveřejnil i čip, který telefon pohání. Je to špičkový model od MediaTeku, Dimensity 9500, což má být přímý konkurent pro špičkový model od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Detaily ohledně hardwarové výbavy telefonu jinak výrobce drží pod pokličkou, pohledem na tělo telefonu však lze odvodit několik důležitých prvků výbavy.
Prvním je například speciální tlačítko spouště fotoaparátu, které funguje prakticky stejně jako u iPhonu. Je to totiž zároveň dotyková plocha, která může sloužit i pro zoomování či výběr režimu.
Další tlačítko najdete na levém boku, to naopak slouží k zapnutí tichého režimu nebo dalších programovatelných funkcí.
Před oficiálním uvedením na trh zatím nemáme dostupné konkrétní informace například o konektivitě nebo paměťových variantách.
Telefon funguje na operačním systému Android s grafickou nadstavbou ColorOS 16, která zahrnuje samozřejmě i funkce umělé inteligence.
Na zádech telefonu je několik fotoaparátů, výrobce kombinuje snímače s různou ohniskovou vzdáleností a pomocné kamerky či senzory.
Nejvíce se toho zatím ví o telefoto senzoru, který má rozlišení 200 Mpix a Hasselblad pomáhal kalibrovat jak samotný senzor, tak optiku.
Výrobce se dále chlubí, že telefon umí zaznamenávat video v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu a také nahrávat záběry v LOG profilu.
Zájemce by také mohlo potěšit, že telefon má opravdu velkou 7 500 mAh baterii. Zatím ovšem nevíme, zda se to týká pouze domácí čínské verze, nebo i modelu určeného pro globální trhy.
Oppo Find X9 Pro oficiálně výrobce představí 28. října v Barceloně a my budeme u toho. Z místa se vám přihlásíme s našimi podrobnými dojmy z telefonu.
