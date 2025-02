Kandidát na nejlepší fotomobil nepřekonal svého předchůdce

Evropskou premiéru modelů řady X8 teprve Oppo chystá, špičkový model X8 Pro ale už prošel testem fotomobilů organizace DxO Mark. A výsledkem je vynikající skóre 157 bodů. Na jednu stranu je to jedno z nejvyšších skóre v žebříčku, které řadí model X8 Pro na dělenou čtvrtou až osmou příčku, na stranu druhou jde ale pro některé možná o skóre, které zaostalo za očekáváním. I když.

Oněch 157 bodů je totiž navlas stejné skóre, jako u loňského špičkového modelu značky Oppo, typu Find X7 Ultra. Letošní top model si tak podle DxO Mark u fotoaparátu vlastně vůbec nepolepšil. Jenže detailní zkoumání odhalí, že výsledek vlastně není překvapivý a zaslouží si uznání. Důvod? Find X8 Pro, jak už totiž poodhaluje název, vlastně není přímým nástupcem modelu X7 Ultra. Loňský typ Ultra byl totiž smartphone, který hnal vše ve výbavě na maximum a to platilo i pro fotoaparát. Letošní X8 Pro má mnohem střízlivější přístup: i když na první pohled vypadá sestava fotoaparátů shodně, jako u loňského X7 Ultra, u konkrétních technických řešení sáhli u Oppa přeci jen ke kompromisům.

Find X8 Pro tak má, stejně jako vloni, čtyři objektivy, které vždy ukrývají padesátimegapixelový čip. Jenže optika i čipy se liší. Zatímco hlavní foťák loňského modelu měl jednopalcový čip a světelnost f/1.8, letošní model má čip s menší úhlopříčkou (a tedy menšími pixely), ovšem světelnost f/1.6. Menší čip používá i teleobjektiv s trojnásobným přiblížením (vloni bylo 2,8násobné). Teleobjektiv se šestinásobným optickým přiblížením pak zůstal s loňským modelem shodný. Širokoúhlý objektiv pak dostal opět o něco menší čip než vloni.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 163 – Huawei Pura 70 Ultra

158 – Google Pixel 9 ProXL

158 – Honor Magic6 Pro

157 – Apple iPhone 16 Pro Max

157 – Apple iPhone 16 Pro

157 – Oppo Find X8 Pro

157 – Oppo Find X7 Ultra

157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

154 – Google Pixel 9

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

149 – Xiaomi 14 Ultra

148 – Google Pixel 8

147 – Apple iPhone 16

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

146 – Motorola Edge 50 Ultra

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

144 – Samsung Galaxy S24 Ultra

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Google Pixel 9 Pro Fold

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

Vzhledem k těmto změnám pak působí výsledné skóre letošního modelu velmi dobře. Obzvlášť, když si porovnáme jednotlivé disciplíny. Za focení hlavním foťákem dostal letošní model 160 bodů, zatímco loňský má bodů 157, takže tu je dokonce mírné zlepšení i přes použití menšího (a asi levnějšího) čipu. V bokeh efektu vede loňský model (85 bodů vs. 75, tady je náskok výrazný). U zoomu je ale rozdíl minimální: Find X8 Pro má 155 bodů, X7 Ultra pak 156 bodů.

Výsledek je to ale poněkud zvláštní, i když DxO Mark už několikrát v minulosti ukázalo mírně nelogické hodnocení. Letošní model totiž získal za teleobjektivy 119 bodů a za širokoúhlý foťák bodů 118, to je v obou případech víc, než 118 za teleobjektiv a 109 za širokoúhlý v případě loňského modelu. Přesto je celkové skóre v této oblasti nižší. Je možné, že se u DxO Mark spletli a tím pádem by hodnocení modelu X8 Pro mělo být celkově ještě o něco lepší (skóre tu má mírně lepší než Pixel 9 Pro XL, který má za zoom shodných 155 bodů). U videa pak vede loňský model, jeho 156 bodů ale není proti letošním 151 dramatický náskok.

Každopádně letošní Oppo Find X8 Pro patří k nejlepším aktuálním fotomobilům na trhu a to k tomu používá trochu jednodušší techniku, než loňský model. Oppo si tak ponechává prostor ke zlepšení u modelu Find X8 Ultra, který by se měl představit již brzy. Tento smartphone ale nejspíš, jak tomu už u čínských značek bývá, zůstane určený jen pro domácí čínský trh, zatímco X8 Pro bude hrát roli globálního vlajkového modelu. I to by mělo být zlepšení stavu oproti loňsku, protože modely řady X7 Oppo v Evropě oficiálně nenabízelo.

Žebříčku fotomobilů pak nadále vládne Huawei Pura 70 Ultra. DxO Mark ale zatím nezveřejnila skóre nového Honoru Magic7 Pro, Samsungu Galaxy S25 Ultra nebo Viva X200 Pro, což jsou již představené špičkové fotomobily. A čekáme také na představení Xiaomi 15 Ultra a některých dalších špičkových smartphonů.