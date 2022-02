Snové parametry, cena vás pak vrátí do reality. Oppo ukázalo top modely

Oppo mělo ukázat nové modely řady Find X5 na veletrhu MWC v Barceloně. A fyzicky to tak bude platit, virtuálně však s premiérou nečekalo a posunulo ji o několik dnů dopředu. Takže s předstihem známe parametry trojice modelů.

Oppo patří mezi největší světové výrobce mobilů, pohybuje se těsně za dvojicí Samsung, Apple a soupeří s čínskými značkami Xiaomi a Vivo. Další firmy už mají znatelný odstup. Oppo na český trh vstoupilo z velkých značek jako poslední, teprve v polovině loňského roku. A začalo opatrně, nabízí jen několik modelů a třeba loňský top model Find X3 se na český trh nedostal. Čekalo se na novinky a ty jsou zde.

Trojice modelů se jmenuje Find X5, X5 Pro a X5 Lite. Ten poslední s první dvojicí mnoho společného nemá a to jak po stránce výbavy, tak i co se týče designu. Prostě se jen přiživuje na modelové řadě, jinak je to telefon střední třídy. A zřejmě se do Česka nedostane, lokalizovaná tisková zpráva ho nezmiňuje.

Zbylé dva modely jsou jiná liga. Výbava je zde bez kompromisů a především model Pro má i velmi atraktivní design, kdy modul hlavního fotoaparátu vystupuje přímo z těla přístroje. Levnější X5 má modul stejného tvaru, ale je na tělo přilepený. Jinak mezi telefony zásadní rozdíly nejsou, záleží na detailech.

Oppo Find X5 Pro

Vrcholný model se plně vyrovná nejlepším modelům konkurence, či je překonává. Má keramické tělo v bílé nebo černé barvě a specialitu tvaru zadního krytu jsme již zmínili. Telefon má 6,7 palce velký AMOLED displej s velmi vysokým rozlišením QHD+. Poměr velikosti displeje k čelní ploše je 92,7 procenta, což je opravdu hodně. V displeji je čtečka a má dynamickou úpravu obnovovací frekvence s maximem 120 Hz. Displej chrání krycí sklo Gorilla Glass Victus, ostatně celý telefon splňuje normu IP68.

Hlavním lákadlem je fotoaparát s trojicí objektivů. Hlavní a širokoúhlý snímač mají rozlišení 50 Mpix. V prvním případě je zde dvojitá pětiosá optická stabilizace, v druhém u širokoúhlého makro na vzdálenost 4 centimetry. Poslední snímač má rozlišení 13 Mpix a je předním teleobjektivem s pětinásobným hybridním optickým přiblížením. Na fotoaparátu Oppo spolupracovalo se slavnou značkou Hasselblad a v telefonu je nový vlastní obrazový procesor Marisilicon X.

Telefon pohání aktuálně nejsilnější procesor Snapdragon 8 gen 1 od Qualcommu. V prodeji bude jen jedna paměťová varianta s 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Slot na paměťovou kartu zde není, ale to je dnes už skoro standard.

V telefonu jsou dvě baterie s celkovou kapacitou 5 000 mAh. Nabíjení je bleskové 80W, v případě bezdrátového 50W a reverzní je 10W. Do prodeje půjde telefon s Androidem 12.

Oppo Find X5

Na první pohled je výbava velmi podobná, ale v detailech je zde docela dost rozdílů. Tělo již není keramické, takže je telefon asi o 20 gramů lehčí (196 gramů). Displej je menší, má 6,55 palce a „jen“ FHD+ rozlišení. Poměr jeho plochy ke přední straně telefonu je opět 92,7 procenta a i zde je 120Hz maximální obnovovací frekvence.

Fotoaparát má opět tři snímače a na první pohled se stejnými parametry, tedy 50+50+13 Mpix. Ale zjevně hlavní snímač není doplněný špičkovou optickou stabilizací jako u modelu Pro, i když i zde je uvedená. Parametry zbylých dvou fotoaparátů vypadají papírově stejně. I zde se na vývoji podílel Hasselblad a je zde obrazový čip Marisilicon X.

Další rozdíl je v procesoru, Oppo zde použilo loňský čip Snapdragon 888. Paměťová sestava bude zřejmě opět jen jedna: 8+256 GB. Baterie je o něco menší, má kapacitu 4 800 mAh. Zůstává 80W drátové rychlonabíjení, bezdrátové je trochu slabší 30W a reverzní má opět 10W.

Telefony vypadají výborně, ale levné tedy rozhodně nejsou. Zatím známe evropské ceny, pokud je přepočteme na koruny, tak model Find X5 vyjde na 25 tisíc korun a model Pro dokonce na 32 500 korun. To jsou opravdu vysoké částky, ale Oppo se cítí být prémiovou značkou a tradičně se cenově nepodbízí. A podle toho, jak se jí daří, tak nemusí. Navíc kvalitativně to opravdu špička je, což nám dokázal skládací Find N. Ohyb displeje je o generaci před konkurencí.