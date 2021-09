Krásný retro smartphone. Nepřináší nic nového, ale vypadá parádně

Oppo Find X3 Pro je letošním top modelem značky. Není to žádná aktuální novinka, telefon se prodává od jara. Bohužel nikoliv v Česku, kam sice Oppo letos vstoupilo, ale zatím se drží velmi opatrného postupu a nabízí jen dva modely z nižší třídy Reno. A je velmi nepravděpodobné, že se Find X3 Pro kdy na českém trhu objeví. To spíš až nástupce příští rok.

V Číně to je však oblíbený model, přestože jeho cena je docela vysoká v přepočtu s daní začíná na 21 tisících korunách. Nová speciální edice je však mnohem dražší, vyjde v přepočtu zhruba na 27 500 korun včetně DPH. Což je na zatím nedostatečně etablovanou značku hodně, ač samotný přístroj se s podobně drahou konkurencí může měřit.

Speciální edice označená jako Photographer Edition se od základního modelu po technické stránce prakticky neliší. Jsou zde jen dva rozdíly. Jeden je ve větší tloušťce přístroje a druhý ve větší paměti. Telefon se prodává v jediné verzi s pamětí 12+512 GB. Obyčejný model takto velkou paměť mít nemůže.

Podstatnější je změna designu. Tedy základní tvar je stejný včetně originálně integrovaného a vystupujícího modulu fotoaparátu. Jenže Photographer Edition má tělo rozdělené na dvě části. Horní okolo fotoaparátu je z hliníku, spodní má povrch z umělé kůže, respektive z imitace koženého potahu. To proto, že telefon i v této konfiguraci splňuje ochranu IP68.

Tento vzhled není samoúčelný, má připomínat staré fotoaparáty, které také měly černé tělo s koženým či kůži podobným potahem a horní stříbrnou hranu s ovládacími prvky. Oppo tedy nic nevymýšlelo a retro design se mu opravdu povedl.

Navíc se netýká jen samotného telefonu. Ten totiž zájemce dostane ve stylovém kovovém pouzdru ve stejném designu. Pouzdro opět vypadá jako na fotoaparát z šedesátých let minulého století. Stejný vzhled má i přibalené pouzdro na telefon a poutko, kdo by si ho chtěl na telefon připevnit.

Kdo by u Photographer Edition čekal vylepšený fotoaparát, bude zklamaný. Je úplně stejný jako u obyčejného Find X3 Pro. To však neznamená, že je špatný. Podle DxO Mark je to aktuálně osmý nejlepší fotoaparát v mobilu.

Hlavní i širokoúhlý snímač jsou od Sony s rozlišením 50 Mpix, teleobjektiv má rozlišení 13 Mpix a třetí objektiv je speciální mikrofoťák fungující jako mikroskop. Telefon má špičkový displej s vysokým rozlišením, letošní top procesor Qualcomm Snapdragon 888 a další špičkovou výbavu.