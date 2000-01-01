Značka Oppo představila svůj nový špičkový mobil Find X10 Pro Max, který si fotografickými funkcemi troufá na boj o přední příčky mezi fotomobily. Ačkoliv je to opravdu skvěle vybavený smartphone, oproti předchůdci cena extrémně vzrostla, přitom je tu paradoxně méně operační paměti i menší baterie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oppo Find X10 Pro Max je novou letošní špičkou nabídky značky Oppo. Na domácím čínském trhu byl již tento telefon představen a uveden do prodeje, na evropský trh však dorazil jen s celkem drobným zpožděním.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce odhalil pro evropský trh novinky na akci na španělské Mallorce, společně s několika dalšími produkty. Největší důraz je však samozřejmě kladen právě na tento nový špičkový smartphone.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavním lákadlem modelu Find X10 Pro Max je schopnost si vylepšit fotografické možnosti pomocí speciálního fotokitu, který zlepšuje schopnosti optického zoomu. Jen pak ale už váš mobil víc připomíná profi fotoaparát a do kapsy se rozhodně nevejde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kit je složen ze speciálního krytu, destičky na upevnění telekonvertoru a samotnou optikou, plus ještě závitem na stativ.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telekonvertor přidá k nativnímu trojnásobnému periskopickému zoomu ještě další trojnásobný zoom (přesněji 3,28× zoom), takže s mobilem vyfotíte už i opravdu vzdálené objekty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud nasadíte telekonvertor, rozhraní fotoaparátu vám nabídne 10×, 20× a 40× zoom, s pomocí kterého jde fotit už i opravdu hodně vzdálené objekty.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telekonvertor nedostanete v balení, je třeba jej samostatně dokoupit. A to vám v případě značného nárůstu ceny z modelu Find X10 Pro Max udělá už opravdu luxusní zboží. Ale nepředbíhejme.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telekonvertory samozřejmě nejsou v nabídkách smartphonů úplně novým prvkem, nabídl jej už předchůdce a také další konkurenti, například Vivo. Jenže pořád je to dost neobvyklá výbava
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotný telefon má dobrou výbavu, ale jsou tu shodné prvky s loňským modelem. Třeba displej, který má opět úhlopříčku 6,78 palce. Jde o OLED displej s rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů. Zachován zůstal i maximální jas, který dosahuje hodnoty až 3 600 nitů
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jediná novinka je obnovovací frekvence displeje, která povyrostla ze 120 Hz na 144. V obrazovce jinak dále zůstává ultrasonická čtečka otisků prstů a 50 Mpix selfie kamerka v průstřelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Srdcem telefonu je špičkový čip od MediaTeku, Dimensity 9600 Pro. Ten patří mezi nejvýkonnější čipy na trhu, bohužel ale došlo kvůli zdražení paměťových čipů i na jeden kompromis oproti loňskému modelu, který nabídl 16 GB operační paměti. Novinka disponuje 12 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nechybí vysoký stupeň krytí proti vniknutí prachu a vody, a to včetně odolnosti proti vysokotlakovému proudu vody (certifikace IP69).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nechybí ani podpora eSIM a dalších moderních technologií, jako je Wi-Fi 7 či Bluetooth 6.2. A telefonem také s pomocí NFC zaplatíte v obchodě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fyzickou konektivitu zastupuje USB-C. Rozměry telefonu jsou jinak 161,3 × 76,6 × 8,4 mm a jeho hmotnost je 233 gramů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Záda telefonu pak zdoní logo slavné fotografické značky Hasselblad, se kterou má značka už několik let uzavřené partnerství týkající se právě spolupráce na vývoji fotoaparátů pro špičkové modely Oppa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oppo Find X10 Pro Max funguje na operačním systému Android 17 s grafickou nadstavbou ColorOS 17, která zahrnuje samozřejmě i celou škálu funkcí umělé inteligence (AI asistent Gemini).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Náš testovací kus už v základu obsahoval aplikaci Temu, která podle odborníků i Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nekale nakládá s uživatelskými daty. Na to tedy pozor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s telefonem najdete pouze USB-C kabel, nabíječku si musíte obstarat vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po stránce fotoaparátů je Oppo Find X10 Pro Max naprosto skvěle vybaven. Má totiž jako jediný model hned tři 200Mpix senzory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Už hlavní snímač nabídne s rozlišením 200 Mpix i parádní světelniost f/1,5. Je samozřejmě i opticky stabilizovaný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Následuje telefoto snímač s rozlišením 200 Mpix, světelností f/2,1, trojnásobným optickým zoomem a rovněž optickou stabilizací. Maximální hodnota digitálního zoomu se pak zastaví až na 120×.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trojici pak uzavírá poslední 200Mpix s širokoúhlým záběrem obrazu a světelností f/2,2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie se překvapivě meziročně trochu smrskla. Zatímco loňský Find X9 Pro nabídl 7 500 mAh, letošní Find X10 Pro Max má v Evropě kapacitu menší: 7 150 mAh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení je přitom stejně rychlé: 80 W kabelem, 50 W bezdrátově a 10 W reverzně bezdrátově.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Oppo Find X10 Pro Max se na českém trhu začíná prodávat od středy 21. října, a to na oficiálním e-shopu značky a u vybraných autorizovaných prodejců.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Cena za tento model je dost vysoká. Kvůli drahým paměťovým čipům musejí ceny zvyšovat úplně všichni, v případě novinky značky Oppo je to 44 990 korun za 12/512GB variantu. Výrobce ale nabízí hned v úvodu slevu šest tisíc korun, takže telefon vás reálně vyjde na 38 990 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nutno dodat, že loňský model Find X9 Pro, který je faktickým předchůdcem letošního modelu Find X10 Pro Max, začínal na ceně 32 990 korun, potažmo 24 990 korun po zaváděcí slevě. Pokud bereme v potaz onu cenu po slevě, jde o meziroční zdražení o více než 50 %.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fotokit s telekonvertorem pak v základu stojí 13 990 korun, ale opět platí, že hned se startem prodeje dostanete slevu a vyjde vás na 9 990 korun. Pokud tedy chcete tuto sestavu mít doma kompletní, připravte si necelých 49 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz