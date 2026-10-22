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S touto věcičkou můžete šmírovat sousedy i o tři ulice dál. Novinka ohromuje

Ondřej Martinů
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Mallorca (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Značka Oppo představila svůj nový špičkový mobil Find X10 Pro Max, který si fotografickými funkcemi troufá na boj o přední příčky mezi fotomobily. Ačkoliv je to opravdu skvěle vybavený smartphone, oproti předchůdci cena extrémně vzrostla, přitom je tu paradoxně méně operační paměti i menší baterie.

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