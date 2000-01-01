Značka Oppo začne na vybraných trzích prodávat nový ohebný smartphone Find N6. Jeho hlavní předností je prakticky neexistující rýha v ohebném displeji, což byl dlouhodobě jeden z nedostatků těchto typů obrazovek.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model Find N6 je ohebná novinka společnosti Oppo, kterou jsme si mohli prohlédnout v rámci briefingu během veletrhu MWC v Barceloně. Jde o novou generaci telefonu s typem konstrukce „fold“ a dosud nejpokročilejší zařízení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Oppo plánuje model Find N6 dodat na několik vybraných trhů, především ten domácí čínský. Bohužel to v tuto chvíli vypadá, že do Evropy se oficiálně vůbec nedostane.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bezesporu nejzásadnější novinkou modelu Find N6 je absence typické rýhy v displeji. Tedy abychom byli přesní, ohyb v displeji pořád trochu znát je, ale opravdu jen minimálně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Oppo toho docílilo novou konstrukcí pantu a také využitím nových materiálů, které flexibilní displej lépe vyztuží a zabrání vytvoření viditelné rýhy. Je prakticky prvním výrobcem, kterému se této skutečnosti povedlo docílit, ostatní modely stále mají výrazně viditelnější rýhy v displeji.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Potlačení rýhy v displeji nicméně pořád neřeší další nedostatky těchto displejů, jako je například jejich snížená odolnost proti poškrábání.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vnější displej tohoto modelu má úhlopříčku 6,62 palce, jde o OLED panel s rozlišením 1 140 × 2 616 pixelů. Jeho maximální jas dosahuje hodnoty 3 600 nitů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Čtečku otisků prstů najdete v bočním tlačítku, selfie kamerka ve vnějším displeji má pak rozlišení 20 Mpix.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stejné rozlišení má pak i ta ve vnitřním ohebném displeji. Ten má mimochodem úhlopříčku 8,12 palce, tenké rámečky okolo a rozlišení 2 248 × 2 480 pixelů. Jde o OLED panel s maximálním jasem až 2 500 nitů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Velký důraz výrobce dal také na zadní sestavu fotoaparátů pyšnících se spoluprací se slavnou značkou Hasselblad. Hlavní slovo má 200Mpix senzor s optickou stabilizací a světelností f/1,8.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Následuje pak dvojice 50Mpix senzorů, jeden s trojnásobným optickým přiblížením a stabilizací, druhý pak se širokoúhlým záběrem 120 stupňů. Natáčení videa podporuje do rozlišení 4K a až 120 snímků za sekundu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
K telefonu lze přikoupit také speciální kryt, který v sobě integruje stylus, což se může hodit pro práci na větším displeji, například s grafikou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stylus se nazývá Oppo AI Pen a má i dedikované tlačítko na vyvolání přidružených nástrojů. Musí se nabíjet, ale to zajišťuje právě onen speciální kryt.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Honba za co nejtenčím tělem se po loňských rekordech trochu uklidnila, jelikož výrobci narazili na limity ztenčování komponent. Ve složeném stavu má Oppo Find N6 příjemných 8,9 mm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Co se hardwarové výbavy týče, patří Oppo Find N6 k tomu nejlepšímu, co se dá sehnat. Znamená to především přítomnost nejvýkonnějšího čipu od Qualcommu, Snapdragonu 8 Elite Gen 5.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Spolu s ním se zájemci dočkají také 12 nebo 16 GB operační paměti a až 1TB úložiště pro data.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon je utěsněný proti vodě včetně vysokotlakového proudu a také drobným částečkám, nikoliv však prachu (certifikace IP59).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Odolnost proti mechanickému poškození pak poskytne třeba hliníkový rámeček a titanový pant telefonu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na domácím čínském trhu telefon dostane dokonce i satelitní konektivitu pro telefonní hovory a SMS.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V telefonu najdete operační systém Android 16 s grafickou nadstavbou ColorOS 16.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv jde o příjemně tenké zařízení, výrobce nemusel dělat příliš velké kompromisy u baterie. Vešel se sem totiž pěkně velký 6 000mAh akumulátor (Si/C typ).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení podporuje s výkonem až 80 W s pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jak už jsme v úvodu zmínili, telefon zřejmě v Evropě vůbec nebude v prodeji. Časem se to sice může změnit, nyní bychom si však nedělali přehnané naděje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na domácím čínském trhu jeho cena startuje na 9 999 jüanech, což je asi 31 tisíc korun bez daně. Je nám tedy jasné, že jeho případná evropská cena by byla ještě výrazně vyšší.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz