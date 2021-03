Vymírající druh. Dřív populární operátorské smartphony jsou dnes výjimkou

V nabízení mobilů pod vlastní značkou byl velmi aktivní především Vodafone. A to i na českém trhu. Jenže to už je minulost, aktuálně Vodafone nabízí jediný model, a to Smart E9, což je už letitý model představený v roce 2018.

Zajímavostí je, že konkrétně tento telefon pro Vodafone vyráběla společnost ZTE, která jinak na českém trhu nepůsobí, takže pro sběratele to může být relativně zajímavý produkt. Jinak ho už však nemá cenu kupovat, je to zastaralý přístroj.

Další vlastní modely Vodafone v Česku nenabízí, na některých trzích má jeden či dva. Třeba model N10, který ovšem také není žádná novinka, je z roku 2019. Prodával se i v Česku, ale už je vyprodaný, na rozdíl od ještě staršího modelu E9. Výrobce je tentokrát jiný, a to všeobecně málo známá společnost Tinno Mobile Technology z čínského Šen-čenu. Ta se specializuje právě na výrobu přístrojů na zakázku.

Vodafone zřejmě na přístroje pod vlastní značkou rezignoval, novější než výše uvedený model N10 (a příbuzný X10) z roku 2019 už nepředstavil. Své vlastní modely má i operátor Orange, na Slovensku prodává laciný smartphone Neva Rise, který vyrábí společnost MobiWire.

Naopak T-Mobile smarphony pod vlastní značkou má a jsou docela úspěšné. Ale nikoliv v Česku nebo v Německu – vlastní smartphony si pořídila americká pobočka. Jmenují se Revvl a aktuálně je v prodeji třetí generace (druhá se jmenovala Revvlry).

Třetí generace smartphonů Revvl byla představená loni a nejdůležitější je model Revvl 5G, což byl donedávna jeden z nejlevnějších 5G mobilů v USA. Celá aktuální generace modelů Revvl pochází z dílen společnosti TCL. To loni uvedlo řadu 10 včetně modelu 10 5G. S ním je Revvl zřejmě částečně příbuzný, ale design se odlišuje a částečně i parametry.

Revvl 5G má horší sestavu fotoaparátu a místo čipu Snadragon 765G má variantu bez G. Je pravděpodobné, že americký T-Mobile připraví i další generaci vlastních modelů, především v kategorii nejlevnějších 5G přístrojů by s nimi mohl slavit úspěchy.

Mobily pod vlastí značkou mají u amerického T-Mobilu tradici a dřív se prodávaly i v Evropě. Je mezi nimi dokonce jedna absolutní legenda, model G1, úplně první smartphone s Androidem na světě. Prodával se kdysi i v Česku a výrobcem bylo HTC. Prodával se tak i pod jménem HTC Dream. Ale to už je dávná minulost, prodej v USA začal v roce 2008, v Česku se začal prodávat začátkem roku 2009.