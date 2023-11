Než se dočkáte originálu, tak už si můžete koupit klon. Cena nepřekvapí

Oppo Find N3 jsme vám podrobně představili v tomto článku. Je to výborně vybavený skládací mobil s ohebným displejem ve tvaru knížky. Jenže současně s tímto modelem byl představený i jeho klon OnePlus Open. Má docela vtipné jméno, rozhodně lepší, než kdyby se OnePlus snažil imitovat slovíčko Fold, které je pro tento typ telefonů často používané.

Open se od Find N3 liší v paměťové sestavě. Oppo nabízí 12 GB operační a 512 GB uživatelské, respektive u sběratelské kolekce pak 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti. OnePlus má jedinou variantu: 16 GB operační a 512 GB uživatelské paměti. Oppo svou novinku nabízí ve čtyřech barvách, z toho jedna je vyvedena v umělé kůži, tři mají skleněná záda. OnePlus má v nabídce jedinou světle zelenou barvu krytu.

Což jsou také jediné rozdíly mezi oběma telefony. Ani design není jiný, a to včetně fotomodulu s výrazným logem Hasselbladu, který se na vývoji fotoaparátu podílel. OnePlus Open je prostě čistý klon Oppa, až na paměť je stejná veškerá další výbava.

Telefon tak má vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 7,82 palce a vnější s úhlopříčkou 6,31 palce. Oba mají FHD+ rozlišení. Oba jsou typu LTPO3 OLED s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 gen 2, paměťové sestavy jsme již zmínili.

Stejný je i hlavní fotoaparát s třemi snímači. Hlavní má rozlišení 48 Mpix, stejně jako širokoúhlý. Teleobjektiv pak má rozlišení snímače 64 Mpix. Tento a hlavní snímač mají optickou stabilizaci. V displejích jsou další dva fotoaparáty s rozlišením 20 (velký displej) a 32 Mpix.

Neliší se ani baterie s kapacitou 4 800 mAh. Drátové nabíjení má maximální výkon 67 W. Oběma telefonům chybí bezdrátové nabíjení, podpora eSIM a také významnější odolnost, vydrží jen ošplouchnutí vodou.

Cenu oppa pro evropské trhy neznáme, zatím je k dispozici jen čínská cena. V přepočtu je to 32 tisíc korun za základní variantu a 42 tisíc korun za sběratelskou edici. To OnePlus si už s evropského firemního obchodu můžete objednat s dodáním do České republiky. Telefon vyjde na 48 tisíc korun. Což je nepřekvapivě téměř přesná cena Samsungu Z Fold 5 v podobné paměťové variantě. V základu je samsung levnější, s větší uživatelskou pamětí pak ještě dražší.

Oppo by podle některých zdrojů mohlo být levnější, ale je to zatím jen odhad, přesná částka stanovena nebyla, a ani informace o tom, kdy bude telefon v Evropě dostupný.