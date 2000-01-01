náhledy
Dostupnější novinka značky OnePlus sází na zajímavou výbavu a několik nadstandardních prvků, trpí však stejným neduhem, který v poslední době trápí i celou řadu konkurentů: ošizenou baterií v evropské distribuci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„CEčko“ je u značky OnePlus tradičně vyhrazeno jako označení pro dostupné modely, prakticky ty nejlevnější, co výrobce nabízí. I tak jde však obvykle o hezky vybavené modely střední třídy a CE5 není výjimkou.
Telefon nabídne AMOLED displej s úhlopříčkou 6,77 palce a rozlišením 1 080 × 2 392 pixelů. Obnovovací frekvence dosahuje 120 Hz.
Maximální jas displeje je až 1 430 nitů a nachází se zde jak čtečka otisků prstů (optický typ), tak 16Mpix selfie kamerka.
Telefon využívá čip od MediaTeku, konkrétně je to trochu méně obvyklý model Dimensity 8350 Apex. Jde o celkem výkonný čip vyšší střední třídy a dá se říci, že vzhledem k ceně telefonu jde spíše o nadstandardní prvek. Doplňuje jej 8 GB operační paměti.
Úložiště je pak buď 128 nebo 256 GB. Do telefonu se vejdou dvě SIM, škoda že chybí podpora eSIM.
Fyzická konektivita zahrnuje pouze USB-C, v té bezdrátové najdete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC.
Telefon je utěsněný proti vniknutí prachu a pocákání vodou (certifikace IP65).
Telefonu zároveň chybí pár extra prvků výbavy, které najdete u sourozeneckého Nordu 5, konkrétně třeba extra programovatelné tlačítko na boku nebo infračervený port.
Na zádech najdete dva fotoaparáty, ten důležitější se standardním záběrem je 50Mpix senzor se světelností f/1,8 a optickou stabilizací.
Následuje 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 112 stupňů. Telefon umí natáčet video v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu.
V balení s telefonem je pouze kabel, nabíjecí adaptér vám bohužel výrobce nedá. Telefon má kapacitu baterie 5 200 mAh a podporuje rychlé nabíjení s výkonem až 80 W.
Bohužel se v poslední době rozmohl nešvar kvůli omezením na dovoz baterií do Evropy redukovat kapacitu akumulátoru. Například na indickém trhu ten samý model nabízí OnePlus s 7100mAh baterií, což je pořádný rozdíl.
Do karet nicméně modelu Nord CE5 hraje celkem příznivá cena. Základní 8/128GB konfiguraci koupíte za 6 990 korun, lepší 8/256GB verze pak stojí 8 490 korun.
