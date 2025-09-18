|
Má velkou baterii, mohla být ještě větší. Prohlédněte si dostupný oneplus
Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka
V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...
Tak vypadá mobilní suterén. A není to zas tak špatný pohled
Každého zajímají top modely, ale takto vypadají ty úplně nejzákladnější smartphony za nejnižší ceny. Dvě novinky Motoroly mají podobné označení, vypadají stejně a liší se jen v detailech. Jeden je...
Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7
Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy vyrobila. Styl hraje prim, výbava je také slušná. Po prvotním šoku z vysoké startovací ceny však ani...
Výrobci chtějí vytáhnout z lidí víc peněz. Doplatí na to populární modely
Letošní premiéry to jasně naznačují a uvidíme, jak tomu bude příští rok. Ale u tradičních prémiových značek smartphonů dochází ke změně nabídky v portfoliu top modelů. Výrobci čím dál častěji...
Nezapomeňte si stáhnout. Dorazila velká aktualizace pro iPhony
Apple v pondělí večer uvolnil ke stažení novou verzi operačního systému iOS. Tentokrát nese číselné označení 26 a přináší hned několik funkčních i designových novinek.
Čeští iphonisté mohou dát vale zastaralým SMS. Zatím však jen u T-Mobilu
Od pondělí 15. září mohou tuzemští uživatelé iPhonů využívat nový standard textových zpráv RCS (Rich Communication Services). Jako první jej v Česku zpřístupňuje T-Mobile. RCS komunikace je k...
Záměrně odevzdávali nefunkční mobily, tak je nyní na školách zakážou plošně
Od příštího školního roku začne ve Švédsku platit plošný zákaz mobilů ve školách. Týkat se bude žáků ve věku od 7 do 16 let. Již nyní není možné na řadě škol telefony používat, nicméně žáci se...
iPhone se po instalaci iOS 26 rychle vybíjí? Je to normální, tvrdí Apple
Někteří uživatelé iPhonů mohou po aktualizaci systému na verzi iOS zaznamenat rychlejší vybíjení baterie. Apple vysvětluje, že takový jev je normální a dočasný, dokud se nedokončí všechny procesy na...
Nového tenkého iPhonu se nelekejte. Poradíme, jak hladce přejít na eSIM
V USA už je to trend po nějakou dobu. Jak všechny iPhony, tak nově třeba smartphony Pixel od Googlu postrádají slot na fyzickou SIM a mají jen eSIM. Do Česka teď tento trend přináší nový iPhone Air....
Tato vychytávka může být docela praktická. Jen ostatní to nebudou chápat
Příslušenství k mobilům je díky čínským výrobcům nepřeberné množství. Ať už jde o praktické, či to zcela zbytečné. I to si však nějaké příznivce nakonec najde. Zejména v asijských zemích si na různé...
Google nemusí prodávat Android. Soud mu však uložil omezení
Americkému gigantu Google hrozilo, že by možná musel kvůli svému monopolnímu postavení na trhu prodat operační systém Android nebo prohlížeč Chrome. Rozhodnutí soudu však tuto hrozbu zažehnalo,...