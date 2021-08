Povedený smartphone s neúprosnou konkurencí. Testovali jsme OnePlus Nord CE

Řada Nord od značky OnePlus se od loňského uvedení na trh stihla značně rozrůst. Máme tu jednak „hlavní“ nordy, které jsou už dva, pak také loňské levné pokusy v podobě modelů N100 a N10 5G a nyní ještě něco mezi v podobě smartphonu Nord CE 5G (CE = Core Edition, „jádrová edice“). Jeho myšlenka je však správná: naplnit očekávání zákazníků, na které jsou ony hlavní modely série stále trochu drahé, ale naopak nedělat až tak drsné kompromisy jako v případě dvojice N10 5G a N100.

Model OnePlus Nord CE 5G je jinak v podstatě takovou novou edicí loňského vůbec prvního modelu Nord, oproti kterému sice trochu ztrácí na materiálovém zpracování, ale jinak mají tyto telefony velice podobné specifikace a dnes už i stejnou cenu. V rámci nabídky výrobce zkrátka smysl má a vlastně se tváří i jako poměrně lákavý kousek. Jaká je však realita?

Bude se mi OnePlus Nord CE 5G líbit?

Zatímco loňská dvojice levných oneplusů se vydala cestou konstrukčních kompromisů, aby výrobce v tomto ohledu co nejvíce ušetřil, letošní Nord CE se alespoň z dálky snaží připomínat prémiové modely. Má poměrně minimalistický design zad, prakticky identický s loňským nordem a také třeba i velice tenké rámečky okolo displeje.

Hned jak telefon dostanete do ruky, však pochopíte, že je to jen fasáda. Nord CE má záda i boky pokryté lesklým plastem, který se snadno ušpiní otisky prstů a pryč jsou také nadstandardní prvky jako třeba přepínací tlačítko na boku pro tichý režim, které známe z dražších modelů. Ano, výhodou je zde naopak sluchátkový jack, kterého se výrobce u dražších modelů zbavuje, ale to je asi tak jediné.

Telefon je jinak díky použitým materiálům celkem lehký (170 gramů) a nedá se ani označit za příliš přerostlý. Jinak ovšem působí v rukou zkrátka jako obyčejná střední třída, kterou rozhodně nebude ostuda obalit třeba nějakým hezkým designovým krytem.

Jak se povedl displej?

Jednou z jasných výhod tohoto modelu je snaha přiblížit se svým dražším sourozencům, což například znamená, že displej zde najdete prakticky totožný jako u modelů Nord a Nord 2. To znamená, že i v tomto případě dostanete AMOLED panel s úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů stejně jako u letošního Nordu 2.



Obnovovací frekvenci 90 Hz jsme vyčítali i dražšímu sourozenci, zde už to je celkem pochopitelný ústupek, i když je pravdou, že 120Hz panely najdete i u levnějších smartphonů. Dále nechybí čtečka otisků prstů v displeji, která slouží dobře, alespoň tedy po dobu našeho testování. Jak už jsme zmínili, displej má příjemně tenké rámečky a je plochý.

Výrobce bohužel vůbec nemluví o tom, zda je displej chráněný tvrzeným sklem, což působí přinejmenším podezřele. Na displeji nicméně v základu dostanete alespoň nalepenou krycí folii, ovšem i tak bychom věnovali pozornost péči o telefon a předcházení pádům na zem.

Co výkon a výbava?

Telefon pohání procesor Snapdragon 750G společně s 8 nebo 12 GB operační paměti. V podstatě je svým výkonem srovnatelný s loňským prvním nordem, jelikož třeba ve výkonnostním testu AnTuTu dosahuje podobných výsledků: okolo 320 tisíc bodů. To má sice daleko k současné špičce, ovšem na poměry střední třídy je to slušné číslo a telefon si poradí i s náročnějšími hrami a jinými úkony.



Kapacita datového úložiště je buď 128, nebo 256 GB a bohužel dále nejde rozšířit paměťovou kartou (prostor je zde na dvě SIM). Takže pozor na to, pokud rádi hodně fotíte, natáčíte videa či instalujete co do objemu dat velké hry. Konektorovou výbavu zastupuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. V té bezdrátové pak nechybí NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay). Už samozřejmostí je i podpora 5G sítí.

U tohoto oneplusu tradičně najdete vlastní uživatelské prostředí Oxygen OS 11, které má základy v Androidu 11. Je to hodně čistá podoba systému, navíc vyladěná o softwarové specialitky, jako je třeba vyšší míra uživatelského přizpůsobení u funkcí jako ambientní displej, časový rozvrh pro zapnutí tmavého režimu a podobně.



Nord CE vyznává i styl čisté aplikační nabídky, a proto zde nad rámec toho základního od Googlu najdete už jen aplikaci pro přístup na komunitní fórum, Netflix, YouTube Music a speciální herní režim. Tak to má vypadat, výrobce vás nezahlcuje zbytečnými aplikacemi navíc a je tak zkrátka jen na vás, co si do mobilu dále nainstalujete.



Co výdrž baterie?

Po stránce baterie není OnePlusu Nord CE 5G moc co vytýkat. Jeho akumulátor má kapacitu 4 500 mAh a podporuje 30W rychlonabíjení. Příslušná nabíječka je součástí balení a v praxi dovede za asi 15 minut nabít telefon na 25 procent kapacity, za půl hodiny jste pak na 50 procentech. Plné nabití telefonu trvá asi hodinu a čtvrt.

Telefon posloužil dobře v případě realistického očekávání s jednodenní výdrží, obvykle mu totiž zbylo trochu i do druhého dne. Zároveň jsme neměli problém jej vybít i rychleji, pokud jsme jej pořádně „ždímali“ nebo naopak při nízké zátěži jsme jej nabíjeli až po dvou až třech dnech.



Jak OnePlus Nord CE fotí?

Po stránce fotoaparátu se tento model moc nepředvede. Na zádech má tři fotoaparáty, ten hlavní disponuje rozlišením 64 Mpix a světelností f/1,8. Následuje pak širokoúhlý snímač s rozlišením 8 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů a poté už jen doplňková 2Mpix kamerka pro lepší zpracování hloubky ostrosti portrétních fotek. Čelní fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.

Hlavní fotoaparát OnePlusu Nord CE si v zásadě vede dobře, pokud mu dopřejete dostatek světla. Fotografie mají ovšem trochu problém s vyvážením bílé, a často na nás tak výsledek působil moc „do studena“, což je obzvlášť kontrastní s širokoúhlým senzorem, který zase hodně rád fotky přehnaně saturuje. Hlavní fotoaparát každopádně nabídne lepší úroveň detailů, u širokoúhlého na nějaké ořezy rovnou zapomeňte.

Aplikace fotoaparátu vám sice nabízí dvojnásobné přiblížení, jde však pouze o digitální zoom, který je spojený se ztrátou kvality. Při takto vysokém rozlišení se to však dá akceptovat. Kdyby raději výrobci místo zbytečných „bokeh“ senzorů investovali do levnějších opticky přiblížených senzorů, bylo by to lepší.

Aplikace fotoaparátů dále disponuje celou řadou režimů, třeba na noční fotografie, profesionální nastavení, panorama a také pár specialit pro video, jako jsou třeba zrychlení nebo naopak zpomalení pohybu. Foťák tohoto telefonu každopádně v rámci své cenové kategorie nijak nevyčnívá, ba naopak to kvůli nekonzistentním výsledkům není příliš silný aspekt výbavy.

Mám si OnePlus Nord CE 5G koupit?

Telefon se aktuálně na českém trhu prodává za 8,5 tisíce korun, což je paradoxně identická částka, za kterou ve výprodejové slevě koupíte i loňský model OnePlus Nord. Telefony jsou si velmi podobné, byť u loňského modelu dostanete prémiovější konstrukci a také lepší fotoaparát s optickou stabilizací. Nevýhodou je jen menší baterie a absence sluchátkového jacku. Pokud bychom si měli vybrat, sáhneme spíše po starším sourozenci.

Kde celkem znatelně OnePlus Nord CE 5G prohrává, to je konkurenční boj. Pokud hodláte za telefon utratit 8,5 tisíce korun, ale sháníte něco výkonného, pak doporučujeme připlatit si jednu tisícovku za Poco F3. Má nejen výrazně výkonnější procesor (Snapdragon 870) a rychlejší obnovovací frekvenci displeje, ale i ještě o trochu rychlejší nabíjení.

O pár stovek levnější je naopak Motorola G 5G, která má stejný výkon, sice o trochu horší displej, ale zase větší kapacitu baterie. Pokud vám nejde o 5G, pak můžete také pár stovek ušetřit nákupem Redmi Note 10 Pro, které má rychlejší displej, větší baterii a také o něco lepší fotoaparát.