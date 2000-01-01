náhledy
Značka OnePlus dovezla na český trh novinku vyšší střední třídy v podobě modelu Nord 5. Ten pokračuje v tradici hezky vybavených mobilů a fanoušky značky jistě nadchne, ovšem evropský zákazník je opět v nevýhodě kvůli nižší kapacitě baterie, než jakou má mobil v Číně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Sérii Nord značka OnePlus původně založila jako pomyslnou vstupenku do série těchto zařízení, původně totiž vydávala pouze hlavní model a žádnou další alternativu. Postupem času se však Nord usídlil jako celkem obvyklý zástupce vyšší střední třídy mezi rozrůstající se skupinou konkurentů. Nyní tu máme už pátou generaci.
Telefon má velký AMOLED displej s úhlopříčkou 6,83 palce a rozlišením 1 272 × 2 800 pixelů. Obnovovací frekvence je nadstandardní: 144 Hz. Maximální jas dosahuje hodnoty 1 800 nitů.
Selfie kamerka v průstřelu displeje má vysoké rozlišení 50 Mpix. A pod displejem najdete i optickou čtečku otisků prstů.
Procesor v telefonu není žádné ořezávátko, jde o výkonný čip Snapdragon 8s Gen 3. I na poměry kategorie půjde o jeden z výkonnějších strojů, oproti předchozím modelům si ale pohoršil po stránce operační paměti, na výběr je totiž mezi 8 nebo 12 GB. Dvě předchozí generace měly totiž i 16GB verzi. Úložiště je pak buď 256 nebo 512 GB.
Fyzická konektivita zahrnuje pouze USB-C, v té bezdrátové najdete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC.
Drobným bonusem je pak infračervený port, se kterým se dnes setkáváme především u modelů z Číny.
Telefon je odolný proti prachu a pocákání vodou (certifikace IP65). Líbí se nám napodobení textury mramoru na zádech, telefon jde jinak pořídit ještě v černé barevné variantě.
Specialitou modelu je pak extra tlačítko na boku, které si lze nastavit na vámi vybranou funkcionalitu. V základu aktivuje tichý režim, stejně jako u iPhonu.
Hlavní roli mezi dvěma zadními fotoaparáty má 50Mpix senzor se světelností f/1,8 a optickou stabilizací.
Následuje už jen 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 112 stupňů. Telefon umí natáčet video v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu.
V balení s telefonem se dočkáte kabelu (s typickou červenou barvou), nabíjecí adaptér bohužel chybí. Telefon má kapacitu baterie 5 200 mAh a podporuje rychlé nabíjení s výkonem až 80 W. Je tu ale velký háček.
Bohužel stejně jako další výrobci, i OnePlus znevýhodňuje evropské zákazníky výrazně menší baterií, než jakou nabízí s telefonem na domácím, čínském trhu. Tam totiž dostanete rovnou 6 800mAh kapacitu, což je ohromný rozdíl.
Základní verze telefonu s paměťovou konfigurací 8/256 GB vyjde na 11 999 korun. Zajímavější vyšší 12/512GB verze však díky zaváděcí slevě není o moc dražší, aktuálně se dá pořídit za 12 499 korun místo standardních 13 999 korun.
