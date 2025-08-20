|
Zase nás v Evropě šidí. Novinka má super výbavu, ale v jedné věci zklame
Nic dražšího a zajímavějšího nekoupíte. Který super stroj si vyberete?
Na český trh dorazil další tenký ohebný smartphone s cenou, která daleko přesahuje hranici prémiové kategorie. Je to nový Honor Magic V5, který jsme porovnali s jeho hlavním konkurentem, Galaxy Z...
Největším tajemstvím nových iPhonů může být cena. Jinak se ví skoro vše
Premiéra nové řady iPhonů 17 se blíží a většina informací už pronikla na veřejnost. Samozřejmě je možné, že Apple nějaké překvapení chystá, ale aktuálně nejvíce neznámých panuje okolo ceny novinek.
Novinky za neuvěřitelné ceny. Samsung musel zlevnit a přidal další slevu
Samsung v červenci představil a posléze začal prodávat nové skládací modely Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 SE. Ceny nastavil hodně vysoko a první nabídka zahrnovala jen výhodu vyšší paměťové verze za...
Rázem jsou některé foťáky lepší než byly. Stačilo změnit hodnocení
V čele žebříčku fotomobilů DxO Mark k 12. srpnu se objevily dva nové smartphony. Jde o aktuální špičkové modely, které ale u nás nekoupíte. Do čela žebříčku je samozřejmě vynesl jejich skvělý výkon,...
Supertenký mobil se začíná prodávat v Česku. A hned s velkou slevou
Samsung s modelem S25 Edge chtěl předběhnout Apple a podařilo se mu to. Celkově je to však rozporuplný model, který sice ukazuje technické možnosti, ale zákazníci zřejmě chtějí za prémiovou cenu víc...
Značka OnePlus dovezla na český trh novinku vyšší střední třídy v podobě modelu Nord 5. Ten pokračuje v tradici hezky vybavených mobilů a fanoušky značky jistě nadchne, ovšem evropský zákazník je...
Licence na luxus, nebo na hloupost? Pouzdro na iPhone stojí přes milion
Tento výrobce příslušenství je svými opulentně luxusními pouzdry na mobilní telefony (hlavně iPhony) dobře známý. Mezi pouzdry, jejichž cena dalece převyšuje cenu jakéhokoli smartphonu, se teď...
Příjemně nás překvapil, ale pak přišly kompromisy. Test Realme 14 Pro
Podle názvu se zdá, že modely Realme 14 Pro a 14 Pro+ se od sebe moc neliší. Jenže v praxi jsou rozdíly podstatné, i když toho mají telefony i dost společného. Některé kompromisy, které levnější...
Takto si Samsung představuje levný telefon, který si mají Češi kupovat
Samsung uvedl na český trh první telefon z modelové řady pro rok 2026. Patří do třídy A a oproti předchůdci přináší několik drobných vylepšení a změnu designu. Na druhou stranu cena vyloženě lidová...
Apple pořád nemá AI pod palcem. Musí si pomáhat s ChatGPT a ztrácí odborníky
Společnost Apple do nové verze systému iOS nasadí pomoc nového jazykového modelu ChatGPT-5. V podstatě tím potvrzuje fakt, že vlastní řešení pořád není na úrovni konkurentů. Z firmy navíc odešlo hned...
Nový tablet a smartphone od operátora překvapí cenou. Displej není obyčejný
Operátor T-Mobile představil novou generaci svého vlastního smartphonu i tabletu. T Phone 3 a T Tablet 2 kladou důraz na implementaci umělé inteligence a zároveň přinášejí oproti předchůdcům zajímavé...
Dáte přednost novému designu a vylepšené výbavě, nebo vyhraje lepší cena?
Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první...