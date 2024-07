Novinka střední třídy vrací do hry konstrukci legendárního iPhonu

Nový OnePlus Nord 4 je na první pohled další smartphone vyšší střední třídy, jenž chce zaujmout náročné uživatele, kteří nechtějí utrácet za nejdražší vlajkové lodě. Je to slušně vybavený kousek, který má však v záplavě konkurence jedno hlavní lákadlo: prémiový design. Nord 4 je totiž po dlouhé době smartphone s převážně kovovou konstrukcí.

Výrobce sám přiznává, že se na poli chytrých telefonů zejména kvůli 5G, ale i dalším technologiím jako nejvýhodnější ukázalo řešení s kovovým rámem a skleněnými zády. OnePlus Nord4 má ovšem většinu zad z kovu a tělo telefonu tvoří jeden kovový díl. Výjimkou je horní část zad kolem fotoaparátu, tady zůstává skleněná plocha, která zajišťuje bezdrátovým technologiím smartphonu potřebnou funkčnost. OnePlus se chlubí tím, že při zavádění této konstrukce musela firma sáhnout k řadě inovací, zejména na poli uspořádání a funkčnosti antén.

Inovativní celek tak funguje a vrací se do více či méně dávné minulosti smartphonů. Však hliníkové tělo s malým kusem plastu měl třeba první iPhone, ale používaly ho i mnohé jiné smartphony. U OnePlus třeba modely 3 a 3T z roku 2016. Legendární bylo svou hliníkovou konstrukcí třeba HTC One (M7) z roku 2013. Důvodem OnePlusu k návratu k takové konstrukci je prémiový pocit z celého zařízení: jestli konstruktéři zvládli vše ideálně, měla by novinka s celohliníkovým tělem působit v ruce opravdu luxusně.

Telefon bude k dispozici ve třech barevných provedeních, bílá verze dává má ještě speciální povrchovou úpravu prováděnou laserem, černá verze je taková klasika a zelené provedení přináší ozvláštnění v podobě barevného gradientu.

Solidní výbava a AI

Kromě konstrukce a designu zaujme OnePlus Nord 4 také výbavou. V té najdeme třeba čipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, o kterém OnePlus tvrdí, že je to první čipset střední třídy s vestavěnými AI funkcemi. Ty bude telefon využívat jak při fotografování, tak pro lepší konektivitu v sítích operátorů nebo některé konkrétní softwarové funkce.

Zaujme i displej novinky, ten má úhlopříčku 6,74 palce, je to Fluid AMOLED panel a má pro tuto kategorii lehce nadstandardní rozlišení 1 240 × 2 772 pixelů. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a optickou stabilizaci, doplněn je osmimegapixelovým širokoúhlým objektivem. Přední kamera má rozlišení 16 megapixelů. Telefon má odolnost vůči prachu a vodě podle IP65, paměťové karty nemá, stejně tak chybí 3,5mm jack.

Baterie dostala kapacitu 5 500 mAh a jde ji nabíjet až výkonem 100 W, což zaručí nabití za 28 minut. Ale potřebnou nabíječku si uživatel bude muset dokoupit zvlášť (v předobjednávkách na svém webu ji OnePlus nabízí s 30% slevou).

Zajímavý je OnePlus Nord 4 i po softwarové stránce. Uvnitř běží Android 14 s prostředím OxygenOS 14.1 a výrobce slibuje celkem šest let softwarových aktualizací, z toho čtyři aktualizace samotného systému. Konkurence dnes umí i víc, ale od relativně malé značky to rozhodně není špatná podpora.

Lepší střední třída

Cenově pak nový Nord 4 víceméně odpovídá konkurenci. Na některých trzích bude OnePlus nabízet i jiné varianty, ale na českém trhu budou k dispozici verze s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti nebo provedení v konfiguraci 16/512 GB. Levnější provedení bude v Česku stát 12 990 korun, dražší pak 14 190 korun, a prodejci v předobjednávkách k telefonu nabízejí jako bonus sluchátka OnePlus Nord Buds 3 Pro v hodnotě 1 690 korun.

V samotném e-shopu OnePlusu si může zájemce případně zvolit i jiný dárek: tašku přes rameno značky TUMI v ceně 210 eur, tedy asi 5 300 korun. Jinak ale v obchodě výrobce začíná cena modelu na 519 eurech, v přepočtu tedy asi 13 150 korunách, větší paměťová varianta vyjde na 569 eur, tedy asi 14 400 korun. České ceny tedy nejsou nadsazené, naopak jde oproti těm eurovým nepatrně ušetřit. OnePlus nabízí i zmíněnou 30% slevu na příslušenství, ať už jde o nabíječku, kryt, tvrzené sklo, sluchátka nebo chytré hodinky.

Tablet, hodinky, sluchátka

Společně se smartphonem pak OnePlus představilo i další chytré novinky. Tablet OnePlus Pad 2 má špičkový Snapdragon 8 Gen 3, baterii s kapacitou 9 510 mAh a 12,1" displej s rozlišením 3 000 × 2 120 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Ceny tabletu začínají na 550 eurech (v přepočtu 13 900 Kč), česká cena je 13 690 korun.

Nové chytré hodinky OnePlus Watch 2R mají 1,43" AMOLED displej, čipset Snapdragon W5 Gen 1 a Android Wear OS 4. Baterie s kapacitou 500 mAh má zajistit až 100 hodin používání. Nechybí podpora GPS, sledování až 100 sportů, srdečního tepu, saturace kyslíkem, spánku a stresu. Cena je 280 eur (v přepočtu zhruba sedm tisíc korun), v Česku 6 990 korun.

Poslední novinkou jsou sluchátka OnePlus Nord Buds 3 Pro, která lze zdarma získat k telefonu. Podporují Bluetooth 5.4 a mají aktivní potlačování vnějšího hluku. Nabíjecí pouzdro hodinek je voděodolné (IP55), jeho baterie s kapacitou 440 mAh má zajistit až 44 hodin poslechu.