Populární značce OnePlus opět utekla data.Tentokrát i platebních karet

Značka OnePlus spadá pod koncern BBK Electronics, stejně jako značky Oppo, Vivo a Realme. Jestliže první dvě jmenované značky patří k největším na světě a jen něco přes rok stará značka Realme je v současnosti nejvíce rostoucím výrobcem smartphonů, tak OnePlus je záležitost užší skupiny uživatelů. Prodeje smartphonů OnePlus nejsou velké, v roce 2017 firma prodala pouze čtyři miliony přístrojů.



Ovšem OnePlus má na západních trzích výhodu. Už léta funguje jako předvoj celého koncernu, který se do Evropy vydal s dalšími značkami až se zpožděním. A byl to v podstatě jeden z prvních výrobců, který se snažil nabízet cenově dostupné špičkové modely. Dnes je to běžné, ale OnePlus si mezi tím vydobyl doslova kultovní status. Na jeho nové smartphony se stojí fronty jako svého času na iPhony. Výrobce dokonce prodává vstupenky na představení nových modelů. Tedy věc u konkurence zaměřující se na novináře nevídaná. Původně byly smartphony OnePlus jako „extra zboží“ dostupné pouze na pozvánky.

Ovšem OnePlus opakovaně zlobí prodejní portál. V lednu minulého roku unikla data zákazníků a to včetně detailů kreditních či debitních karet a i CVV kódů. Poškozeno mělo být až čtyřicet tisíc zákazníků. Nyní se situace opakuje.

Samotné OnePlus informuje o dalším úniku, i když ne pro mnohé tak fatálním. Z portálu OnePlus unikla data zákazníků, která zahrnují jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy. Údaje o platebních kartách by tentokrát uniknout neměly. Kolika zákazníků se nový únik týká, není jasné. Postižení zákazníci by měly být informováni přímo od OnePlus e-mailem.

Je poněkud zvláštní, kolik potíží tato firma se svým prodejním portálem má. Vkrádá se myšlenka, zda jsou programátoři portálu OnePlus tak neschopní, nebo je příčina jiná.

U jiné značky by totiž něco takového stěží přešlo bez sáhodlouhých soudních tahanic. Netřeba dodávat, že značka OnePlus je jako celý koncern BBK Electronics čínská. Což není důvod k paranoie, ale žádný jiný únik ve vlastních prodejních portálech u jiných světových konkurenčních výrobců znám není.