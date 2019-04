OnePlus poprvé uvede dva modely najednou. Vyšší potrápí ty nejlepší

Přestože se OnePlus původně tvářil jako zcela nový start-up, ve skutečnosti je to člen koncernu BBK Electronics. Tam patří i velké značky Oppo a Vivo. Obě se aktuálně snaží proniknout i do Evropy, tedy do původního výsadního teritoria OnePlusu. V Česku ovšem zatím aktivní nejsou.