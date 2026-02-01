OnePlus letos poskočil v číslováním svých novinek z loňské série 13 rovnou na číslo 15, aby předvedl, že jsou změny ve výbavě opravdu výrazné. Zatímco top modelu s číslem 15 dal maximální možnou výbavu, po jeho bok postavil trochu odlehčený model 15R.
Myšlenka za telefony se nicméně nemění: i „erko“ je vysoce výkonný model s přehledným softwarem a opravdu výbornou kapacitou baterie. Cena se přitom pohodlně vešla pod 20 tisíc. Ovšem po vyzkoušení telefonu víme proč – telefon má totiž opravdu zásadně odlehčený fotoaparát, což dojmu dost škodí. Pojďme se na OnePlus 15R podívat podrobně.
Bude se mi líbit?
Smartphone má celkem obvyklý, skoro až konzervativní vzhled s kovovými boky, plochými zády i displejem a modulem s fotoaparáty, který je poměrně malý. Také aby ne, když zde jsou pouze dva snímače. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Na test nám dorazil model v černé barvě, záda mají v této variantě matnou úpravu, která působí skoro až semišově. Někomu to bude v ruce příjemné, někomu tolik ne, ale stejně jako spoustu jiných mobilů byste i tento měli chránit vhodným krytem proti poškození.
Ne že by se ho OnePlus 15R zalekl – chrání ho tvrzené sklo Gorilla Glass 7i a také je odolný proti vniknutí prachu, ponoření do vody, a dokonce i proti vysokotlakému proudu vody (certifikace IP69K).
OnePlus 15R patří spíš mezi větší zařízení, jeho rozměry jsou 163,4 × 77× 8,1 mm. Hmotnost je pak 213 gramů. Telefon do ruky padne celkem dobře, jen by boční tlačítka na aktivaci displeje a ovládání hlasitosti mohla být o něco níž pro pohodlné ovládání. A když už je řeč o tlačítkách, na pravém boku je pak ještě jedno speciální (Plus Key), které si můžete nastavit k aktivaci libovolné funkce. V základu však slouží k aktivaci „Myšlenkového prostoru“ pro uložení různých poznámek a ukládání snímků obrazovky či záložek.