Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

Ondřej Martinů
OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k celkem nepříjemnému kompromisu: absenci telefoto senzoru.
Část 1/6
OnePlus 15R

OnePlus letos poskočil v číslováním svých novinek z loňské série 13 rovnou na číslo 15, aby předvedl, že jsou změny ve výbavě opravdu výrazné. Zatímco top modelu s číslem 15 dal maximální možnou výbavu, po jeho bok postavil trochu odlehčený model 15R.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
31 fotografií

Myšlenka za telefony se nicméně nemění: i „erko“ je vysoce výkonný model s přehledným softwarem a opravdu výbornou kapacitou baterie. Cena se přitom pohodlně vešla pod 20 tisíc. Ovšem po vyzkoušení telefonu víme proč – telefon má totiž opravdu zásadně odlehčený fotoaparát, což dojmu dost škodí. Pojďme se na OnePlus 15R podívat podrobně.

Bude se mi líbit?

Smartphone má celkem obvyklý, skoro až konzervativní vzhled s kovovými boky, plochými zády i displejem a modulem s fotoaparáty, který je poměrně malý. Také aby ne, když zde jsou pouze dva snímače. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Na test nám dorazil model v černé barvě, záda mají v této variantě matnou úpravu, která působí skoro až semišově. Někomu to bude v ruce příjemné, někomu tolik ne, ale stejně jako spoustu jiných mobilů byste i tento měli chránit vhodným krytem proti poškození.

OnePlus 15R
OnePlus 15R

Ne že by se ho OnePlus 15R zalekl – chrání ho tvrzené sklo Gorilla Glass 7i a také je odolný proti vniknutí prachu, ponoření do vody, a dokonce i proti vysokotlakému proudu vody (certifikace IP69K).

OnePlus 15R patří spíš mezi větší zařízení, jeho rozměry jsou 163,4 × 77× 8,1 mm. Hmotnost je pak 213 gramů. Telefon do ruky padne celkem dobře, jen by boční tlačítka na aktivaci displeje a ovládání hlasitosti mohla být o něco níž pro pohodlné ovládání. A když už je řeč o tlačítkách, na pravém boku je pak ještě jedno speciální (Plus Key), které si můžete nastavit k aktivaci libovolné funkce. V základu však slouží k aktivaci „Myšlenkového prostoru“ pro uložení různých poznámek a ukládání snímků obrazovky či záložek.



Vstoupit do diskuse
titulek

Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie,...

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Denní, večerní, noční a biodynamické žárovky v testu

Žárovky. Denní, večerní, noční, biodynamické. Obyčejnou můžete koupit za desetikoruny, ty s...

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle...

Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...

Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl

iPhone 16e

Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...

Nejlepší koupě je ta nejlevnější novinka. Test iPhonu 17

Apple iPhone 17

Apple se ještě donedávna snažil své zákazníky lákat na koupi Pro modelů tím, že záměrně dělal až...

Skvělý nápad s mikrofonem v pouzdře sluchátek pokazilo provedení

Nothing Ear 3

VIDEO Nová sluchátka Nothing Ear 3 zaujmou především mikrofonem „Super Mic“ integrovaným v pouzdře, který...

Nejčtenější

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy

Oppo Find X9 Ultra s telkekonvertorem

V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...

Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech

Mobilní síť v batohu Vodafone Instant Network

Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města

Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel

Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...

Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

OnePlus 15R

OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...

1. února 2026

Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně

Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...

31. ledna 2026

Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky

ilustrační snímek

Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta...

30. ledna 2026  11:34

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

30. ledna 2026

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

vydáno 29. ledna 2026

I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho

Ilustrační snímek

Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...

28. ledna 2026  14:04

Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech

Mobilní síť v batohu Vodafone Instant Network

Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...

28. ledna 2026

Malá, ale šikovná. Nový typ SIM odolá i kvantovým hrozbám

Ilustrační snímek

Operátor O2 začal i v souvislosti se zaváděním nové technologie 5G+ zavádět nový typ SIM. Její přednost spočívá ve vyšší úrovni zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. O2 k výměně zastaralé SIM...

27. ledna 2026  15:03

Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města

Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel

Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...

27. ledna 2026

S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy

Oppo Find X9 Ultra s telkekonvertorem

V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...

26. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie, díky které novinka vydrží na jedno nabití výrazně déle. Pokrok je to zásadní, ale jinak tato...

25. ledna 2026

O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá

OnePlus Ace 3 Pro

Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.