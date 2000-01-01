náhledy
Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
OnePlus 15 minulý týden vstoupil oficiálně na český trh, přičemž je to po dlouhé době chvíle, kdy je značka OnePlus zase o něco více vidět. S novinkou se totiž pojí i změna image telefonu a také funkční novinky.
Začněme u displeje, který na první pohled upoutá tenkými rámečky (1,15 mm). Jde o LTPO AMOLED panel s úhlopříčkou 6,78 palce a rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů. Obnovovací frekvence nabídne nadstandardní hodnotu 165 Hz.
Nechybí ultrazvuková čtečka otisků prstů a tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2. V displeji dále najdete selfie kamerku s rozlišením 32 Mpix a automatickým ostřením.
Telefon nás překvapil velice odolnou konstrukcí. Teď však nemáme na mysli obvyklé utěsnění proti prachu a vodě (telefon nese certifikaci IP69K), nýbrž odolnost zad proti poškrábání.
Záda telefonu jsou pokryta speciálním tvrzeným sklem, které je nadstandardně odolné proti poškrábání třeba i kovovými předměty (nůž, klíče).
Běžné škrábance na zádech tak jednoduše rozleštíte rukávem a záda telefonu vypadají po chvíli zase jako nová.
Telefon pohání špičkový procesor od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5, společně s až 16 GB operační paměti. Je to jeden z prvních telefonů na evropském trhu, který tento čip využívá, konkurence bude takové modely nabízet až spíše začátkem příštího roku.
Do telefonu se vejdou dvě SIM, samozřejmě nechybí ani podpora eSIM.
Fyzická konektivita je zastoupena portem USB-C, v té bezdrátové najdete NFC, Wi-Fi 7 či Bluetooth 6.0.
Telefon má dvě paměťové verze, buď s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data, nebo 16/512 GB. Výrobce se také chlubí pokročilým systémem odvodu tepla.
OnePlus 15 funguje na operačním systému Android 16 s grafickou nadstavbou Oxygen OS 16, nechybí ani celá škála funkcí umělé inteligence, pro které je zde navíc i programovatelné tlačítko na boku telefonu.
Zadní sestava fotoaparátů je kvalitní, najdete zde hned trojici 50Mpix senzorů. Nechybí telefoto snímač s 3,5× optickým zoomem, světelností f/2,8, periskopickou konstrukcí a optickou stabilizací.
Hlavní fotoaparát je pak rovněž opticky stabilizovaný a nabídne světelnost f/1,8. A pak je tu širokoúhlý snímač, který se světelností f/2,0 nabídne úhel záběru 116 stupňů.
V balení s telefonem najdete pouze kabel, nabíjecí adaptér do zásuvky a další příslušenství je třeba mít vlastní.
Výbornou zprávou pro evropské zákazníky je pak to, že výrobce je nešidí na kapacitě baterie. V telefonu tedy najdete na dnešní poměry ohromný 7 300mAh akumulátor, což je dáno novým typem křemíko-uhlíkových článků.
I přes velkou baterii je však telefon poměrně tenký, má jen 8,1 mm v pase. Nabíjení pak podporuje s výkonem až 120 W pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově.
Telefon je na českém trhu dostupný za 24 990 korun v 12/256GB verzi, potažmo za 27 990 korun v případě 16/512GB varianty. Ta se však díky zaváděcí slevě dá sehnat už za 25 490 korun, což tak nižší paměťovou verzi zcela vyřazuje ze hry. K dispozici jsou tři barevné odstíny: černá, fialová a šedá.
