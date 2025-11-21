|
Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?
Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...
Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane
Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje...
Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je
Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.
Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli
Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...
Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné
Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší smartphony a vyhrajte iPhone 17
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin a smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. První kolo startuje v pátek 21. listopadu a...
Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme
Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...
Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů
Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...
Smartphonový základ pro nenáročné. Test T-Mobile T Phone 3
T-Mobile už má u svých vlastních telefonů T Phone vcelku tradici, nabízí je totiž od roku 2022. Aktuální provedení T Phone 3 ukazuje, co vše se operátor za tu dobu naučil. Model je sice základním...
Baterie v mobilech se rapidně zvětšují, každý výrobce však reaguje jinak
Akumulátory v mobilech se díky nové technologii výrazně zvětšují a prodlužují výdrž na jedno nabití. Rekordy, které padly letos, budou výrobci lámat dál i příští rok. Jako obvykle však každý z nich...
Donutí konkurenty zbystřit? OnePlus 15 má nový design a obří baterii
Na český trh zamíří nový špičkový smartphone OnePlus 15. Nový model přinese jak upravený design, tak špičkovou výbavu včetně nekompromisní výdrže baterie. Ta má totiž výrazně větší kapacitu, než...
Původně šlo o vtip. Toto pouzdro vás odnaučí používat smartphone
Bojujete se závislostí na mobilním telefonu? Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience má možná způsob, jak vás jí zbavit. Vytvořili pouzdro, které vás odradí používat mobil nad rámec nutnosti....