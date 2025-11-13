Donutí konkurenty zbystřit? OnePlus 15 má nový design a obří baterii

Na český trh zamíří nový špičkový smartphone OnePlus 15. Nový model přinese jak upravený design, tak špičkovou výbavu včetně nekompromisní výdrže baterie. Ta má totiž výrazně větší kapacitu, než jakou nabízí většina konkurentů.
Poslední špičkový model značky OnePlus nesl číselné označení 13, nyní výrobce přeskočil rovnou na číslo 15. Je to jednak proto, že v Asii se obecně pokládá číslice čtyři za smolnou, ale výrobce zároveň nabízí i druhý důvod. A to, že novinka pro něj představuje dvougenerační skok v mnoha ohledech výbavy.

Začněme u designu, který se od předchozího modelu liší celkem výrazně. Kruhový modul s fotoaparáty nahradil výrobce čtvercovým, telefon je celkově hranatější a přibyl ještě vyšší stupeň odolnosti proti vodě a prachu (certifikace IP69K). Vývojáři navíc tentokrát vsadili na prémiové tvrzené sklo typu Gorilla Glass Victus 2, které chrání displej. Pokud jste však zahlédli aktuální novinku sourozeneckého Oppa, model Find X9 Pro, nejspíše najdete víc než jen pár malých designových shod.

Co se týče displeje, oproti loňsku se nepatrně zmenšil. Jde o LTPO AMOLED panel s úhlopříčkou 6,78 palce a rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů. Obnovovací frekvence si pak polepšila na opravdu nadstandardních 165 Hz. Nechybí ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji nebo třeba velice tenké rámečky s tloušťkou pouhého 1,15 mm.

Telefon pohání špičkový procesor od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5, společně s až 16 GB operační paměti. Je to jeden z prvních telefonů na evropském trhu, který tento čip využívá, konkurence bude takové modely nabízet až spíše začátkem příštího roku. Telefon má dvě paměťové verze, buď s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data, nebo 16/512 GB. Výrobce se také chlubí pokročilým systémem odvodu tepla.

OnePlus 15 funguje na operačním systému Android 16 s grafickou nadstavbou Oxygen OS 16, nechybí ani celá škála funkcí umělé inteligence.

Zadní sestava fotoaparátů je kvalitní, najdete zde hned trojici 50Mpix senzorů. Nechybí telefoto snímač s 3,5× optickým zoomem, světelností f/2,8, periskopickou konstrukcí a optickou stabilizací. Hlavní fotoaparát je pak rovněž opticky stabilizovaný a nabídne světelnost f/1,8. A pak je tu širokoúhlý snímač, který se světelností f/2,0 nabídne úhel záběru 116 stupňů.

OnePlus 15 má pro evropské zákazníky výbornou zprávu, výrobce je totiž nehodlá šidit na velikosti baterie, a získají tak to samé, co zákazníci v Číně. Dostanete tedy ohromný 7 300mAh akumulátor, což je dáno novým typem křemíko-uhlíkových článků. Telefon si zároveň zachová tenký profil s 8,1 mm v pase. Nabíjení podporuje s výkonem až 120 W pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově.

Telefon bude dostupný za 24 990 korun v 12/256GB verzi, potažmo za 27 990 korun v případě 16/512GB varianty. K dispozici jsou tři barevné odstíny: černá, fialová a šedá.

