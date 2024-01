Má nejvýkonnější procesor, působivou sestavu fotoaparátů a velkou baterii

Hned z kraje letošního roku se se špičkovými smartphony roztrhl pytel. Androidí telefony se jednak předhání v tom, kdo dřív nabídne zákazníkům nejnovější čip z nabídky Qualcommu, a zároveň již formují své portfolio pro rok 2024. Nejinak je tomu i u OnePlusu, který na světové trhy, včetně toho českého uvedl modely OnePlus 12 a odlehčeného sourozence OnePlus 12R.

OnePlus 12 pokračuje v dlouholeté linii top modelů této značky. Aktuálně je sám, jelikož značka už od loňského roku upustila od systému dvou modelů. Jde tak trochu proti proudu, jelikož ostatní značky spíše zahušťují nabídku různými Pro, Plus, Ultra, Max a podobnými přívlastkovými modely. Špičkový oneplus je oproti tomu prostě jeden, což je minimálně pro zákazníka fajn, že se v nabídce snadno vyzná.

Novinka má všechny náležitosti špičkového smartphonu. Ty začínají už od konstrukce, která kombinuje tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2 na zádech a displeji spolu s kovovým rámečkem. Stupeň utěsnění je IP65, což je plná odolnost proti prachu a také stříkající vodě. Telefonu by samozřejmě slušela lepší odolnost platná i na ponoření do vody, ovšem stále je to zlepšení oproti předchůdci.

Displej telefonu má velice hezké parametry. LTPO AMOLED panel má úhlopříčku 6,82 palce a jemné rozlišení 1 440 × 3 168 pixelů. Nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence nebo jas dosahující hodnoty až 1 600 nitů (nebo dokonce 4 500 nitů na části displeje). V obrazovce najdete také čtečku otisků prstů a průstřel na čelní 32Mpix selfie kamerku.

OnePlus 12

Samozřejmostí je pak čip Snapdragon 8 Gen 3, což je ona žádaná výbava u nových top modelů. OnePlus jej doplňuje buď 12 nebo 16 GB operační paměti. K nim pak přísluší paměťové verze s 256 nebo 512 GB prostoru pro data. Telefonu nechybí žádná z moderních technologií, jako je podpora NFC, 5G sítí nebo Bluetooth 5.4.

Velkým lákadlem bude samozřejmě i fotoaparát. OnePlus pokračuje ve spolupráci s prestižní značkou fotoaparátů Hasselblad. Hlavní roli má senzor od Sony (LYT-808) s rozlišením 50 Mpix, optickou stabilizací a světelností f/1,6. Pro širokoúhlé záběry využijete 48Mpix senzor s úhlem záběru 114 stupňů a světelností f/2,2. Velice zajímavý je pak také telefoto snímač s periskopovou konstrukcí a rozlišením 64 Mpix, optickou stabilizací a světelností f/2,6. Jeho přiblížení je trojnásobné, respektive šestinásobné bez ztráty kvality.

OnePlus si vždy potrpěl na triky s baterií a i tady je na co se těšit. Baterie telefonu má slušnou kapacitu 5 400 mAh a pomocí vlastní technologie SuperVOOC podporuje až 100W výkon nabíjení. Podle výrobce budete mít nabito už za 26 minut. Bezdrátové nabíjení je rovněž hodně rychlé (50 W), to zajišťuje opět vlastní technologie AirVOOC. Nechybí ani bezdrátové reverzní nabíjení (10 W).

Pokud nejste tolik nároční a chcete pár tisíc ušetřit, společně s modelem OnePlus 12 dorazí také OnePlus 12R. Ten dělá hned několik kompromisů, pořád je to však špičkový smartphone, kterému mohou i modely vyšší střední třídy leccos závidět.

V prví řadě výrobce u displeje sáhl po nižším rozlišení (1 264 × 2 780 pixelů) a obrazovka je také o trochu menší (6,87 palců), ovšem zbytek parametrů už je shodný. Znamená to tedy LTPO AMOLED panel, 120Hz obnovovací frekvence, maximální jas 1 600 nitů a integrovaná čtečka otisků prstů. Stejné je i kvalitní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2. Odolnost proti vodě a prachu se lehce zhoršila na certifikaci IP64 (odolnost proti pocákání vodou).

Čip se také „zhoršil“, ovšem uvozovky jsou zde opravdu na místě. Místo nejmodernějšího procesoru nastupuje loňská špička v podobě Snapdragonu 8 Gen 2. Výkon vám ani v jednom případě rozhodně scházet nebude. Tento čip doplňuje 16 GB operační paměti, úložiště je pak 256GB.

OnePlus 12R

Po stránce fotoaparátu je ústupek docela znát. Hlavní snímač má sice i tady rozlišení 50 Mpix, jde však o jiný senzor (Sony IMX890) se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Potud ještě v pořádku. Širokoúhlý senzor si však pohoršil na pouhých 8 Mpix (úhel záběru 112 stupňů) a telefoto objektiv je zcela pryč, místo něj je tu jen pomocný 2Mpix senzor na makrofotky.

Naopak u baterie je lehké zlepšení, kapacita povyrostla na 5 500 mAh, a i tady zajišťuje SuperVOOC technologie až 100W výkon. Zmizela ovšem možnost nabíjet telefon bezdrátově.

Telefony dorazí na český trh začátkem února. Ceny za jednotlivé paměťové verze jsou následující:

OnePlus 12 16/512 GB – 26 999 korun

OnePlus 12 12/256 GB – 23 999 korun

OnePlus 12R 16/256 GB – 17 499 korun

Aktuálně navíc OnePlus nabízí k předobjednávkám na nejlépe vybavený model (OnePlus 12 16/512 GB) jednak slevu 2,5 tisíce korun a také dárek v podobě bezdrátových sluchátek.