Takto bude vypadat nový špičkový oneplus. S foťákem pomohla legenda

K oficiálnímu odhalení nových top modelů značky OnePlus má dojít 11. ledna, bude se ovšem týkat pouze čínského trhu. Už teď je ovšem jasné, že si novinky značka nebude schovávat jen pro domácí trh a vypustí je posléze i do světa. A proto se v rámci konference CES rozhodla aspoň nalákat příznivce oficiálním odhalením designu špičkového modelu OnePlus 10 Pro 5G.

Model si oproti loňsku projde dost znatelnou změnou, modul s fotoaparáty dostane úplně novou podobu. Stejně jako v případě loňských špičkových samsungů se bude přelévat do bočního rámečku, jeho forma však bude čtvercová, připomínající sporák s plotnami. Na čtyřech pozicích však najdete tři fotoaparáty, čtvrté místo je určené pro přisvětlovací diodu. Fotoaparáty opět nesou logo legendární značky Hasselblad.

Záda telefonu mají mít matnou úpravu. Výrobce také představil barvy, ve kterých bude novina dostupná: tmavě zelenou a černou. Z obrázků lze dále vyčíst to, že čtečka otisků prstů bude v displeji (na těle nevidíme žádný samostatný senzor) a také využití speciálního bočního posuvníku pro aktivaci tichého režimu. To je u modelů OnePlus už standardem.

OnePlus dále potvrdil, že model 10 Pro 5G bude pohánět nejmodernější procesor Snapdragon 8 Gen1, což se ovšem dalo tušit. Tento procesor bude pohánět většinu letošních top modelů. Víc bohužel o telefonu oficiálně nevíme, zbytek parametrů je tedy stále spekulací.

Trojice senzorů na zádech by měla mít rozlišení 50 Mpix (hlavní a širokoúhlý) a 8 Mpix (periskopicky přiblížený). Displej má mít úhlopříčku 6,7 palce a vyšší QHD rozlišení, společně se 120Hz obnovovací frekvencí. Baterie by měla nabídnout slušnou kapacitu 5 000 mAh a chybět by nemělo ani rychlé nabíjení s výkonem až 80 W.

Nás také zajímá fakt, že OnePlus 10 Pro 5G bude prvním modelem po vzájemném užším propojení této značky a jejího dosavadního partnera, čínského Oppa. Podepsat by se to mohlo třeba v ohledu uživatelského rozhraní, jelikož značky chtějí propojit své dvě nadstavby ColorOS a OxygenOS do jedné.