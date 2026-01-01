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Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme také měli možnost jej srovnat s hlavním konkurentem od Samsungu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Apple se chystá přidat do svého portfolia novinku v podobě ohebného modelu. Dělá to v momentě, kdy už většina konkurentů nějaký takový přístroj má, jenže Apple má velkou šanci ji protlačit do mainstreamu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jako obvykle se však na start nových modelů připravují i výrobci příslušenství, kteří musejí mít pro první zájemce už vyrobené kryty. A to znamená, že je třeba být o krok napřed a kryty vyzkoušet na prakticky identických maketách modelu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Přesně ty nám na neveřejném setkání ukázala česká značka Epico, která je měla právě na veletrhu IFA v Berlíně. Je to koneckonců už taková tradice, že tady výrobci příslušenství musejí dát jasně najevo, že jsou připraveni na start novinek.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
My jsme hned měli možnost maketu iPhonu srovnat s modelem od Samsungu, Z Fold 8, který korejský konkurent představil už v červenci. Podobný model už má v portfoliu také třeba Huawei nebo nově Xiaomi.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Při srovnání se samsungem je patrné, že iPhone bude mít v otevřeném stavu širší poměr stran vnitřního displeje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Povšimnout si můžete také zaoblenějších hran oproti samsungu, který je ostřeji řezaný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone ve srovnání se samsungem působí o něco širší, ale pořád se dá označit jako hodně tenké zařízení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ohebný iPhone zatím nemá potvrzené ani jméno. Spekuluje se však o označení iPhone Ultra, byť to je jedna z mála věcí, které asi Apple udrží v tajnosti až do příštího týdne.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Podoba telefonu je sice tajná, jenže po internetu už nějakou dobu kolují různé rendery, náčrtky a další úniky informací.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Maketa tak třeba potvrzuje, že na zádech novinky budou dva fotoaparáty, nejspíše v kombinaci standardního a širokoúhlého snímače.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Mluví se také o tom, že by iPhone Ultra měl vyměnit odemykání přes rozpoznání obličeje za čtečku otisků prstů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Epico makety samozřejmě primárně využívá na předvádění svých nových krytů. Detaily se od skutečného modelu ještě samozřejmě mohou lišit.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na tento model je v nabídce Epica připravený třeba tenký aramidový kryt nebo standardnější čirý z odolného materiálu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tento model bude každopádně pro Apple úplnou novinkou a celý svět netrpělivě vyčkává, jak si firma poradí s ohebným displejem. Tedy zda bude v displeji rýha, jak se postaví k odolnosti takového panelu a podobně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U iPhonu Ultra bude neobvyklý především poměr stran zařízení, které bude širší než dosavadní modely typu Fold. Tvar má nicméně celou řadu výhod, například efektivnější sledování videa (využije větší prostor plochy).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Již není moc pravděpodobné, že by Apple na konferenci ve středu 9. září ukázal nějaký radikálně odlišný design, nicméně může překvapit třeba softwarovými funkcemi či hardwarovou výbavou, o těch totiž víme zatím jen málo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Do konference Applu již zbývá jen necelý týden, takže na oficiální potvrzení už nebudeme muset čekat příliš dlouho.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz