Větráček a světelné divadlo v mobilu. Red Magic 7 je herní monstrum

Značka Nubia se sice od ZTE před časem svým způsobem osamostatnila, nicméně na veletrhu MWC nadále své telefony vystavuje na stánku ZTE. Její nový smartphone Red Magic 7 je herní monstrum, které je postaveno na míru potřebám vášnivým mobilním hráčům.

Na jednu stranu je tedy logické, že telefon klade důraz na výkon. Je tu tedy aktuálně nejvýkonnější procesor od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen 1, který může být podle provedení doplněn 8–18 GB RAM. Nejzajímavější ale na telefonu je to, jak zajišťuje, aby maximální výkon zůstal k dispozici i při dlouhodobém hraní. K Red Magic 7 lze tedy připojit i externí větráček, který známe například ze série smartphonů Asus ROG Phone. Ale ten už jen posouvá věci do extrému a většinou by ho hráči potřebovat neměli. Nubia Red Magic 7 totiž má vlastní vestavěný větrák.

Aktivní chlazení je u mobilních telefonů velmi neobvyklou věcí, výrobci většinou řeší různé „pasivní“ způsoby odvodu tepla. Nubia tedy proto dává své řešení pořádně na odiv. Vystavované provedení telefonu má tak neobvyklý průhledný kryt, díky němuž je větrák vidět. A aby to nebylo málo, když větráček běží, upozorňuje na to jeho podsvícení diodami čtyř barev. Větráček jde snadno aktivovat a deaktivovat pomocí widgetu na domovské obrazovce.

Celé řešení je tak skutečně nepřehlédnutelné. Upřímně, celek se nám moc nelíbí, ale to je velmi individuální záležitost – dovedeme si představit, že mladé nadšené hráče bude tento design bavit. Na druhou stranu bude mít tato cílová skupina někdy možná trochu potíž s pořízením takového telefonu. Když pomineme sporadickou dostupnost telefonů Nubia na různých trzích, je hlavní překážkou cena. Ta by měla začínat zhruba na 650 eurech, tedy v přepočtu asi šestnácti tisících korunách, ale v provedeních s větší porcí RAM a uživatelské paměti (telefon nemá slot na microSD) se snadno vyšplhá vysoko přes 20 000 korun. I tak by ale měla Nubia Red Magic 7 patřit k dostupnějším extrémně výkonným smartphonům.

Za dané peníze pak dostane uživatel smartphone plný superlativů. 6,8palcový AMOLED displej má obnovovací frekvenci až 165 Hz. Verze smartphonu pro čínský trh má nabíjení s výkonem až 120 W, ale v Evropě by měla být k dispozici slabší verze s výkonem „jenom“ 65 W. Baterie má kapacitu 4 500 mAh, což se nám zdá trochu málo, obzvlášť při zapnutém větráčku asi bude energie ubývat hodně rychle. Hliníkový rám telefonu je citlivý na tlak a lze ho díky tomu používat jako ovladač ve hrách.

Že klade Nubia Red Magic 7 důraz především na výkon a hraní her, se ukazuje u sestavy fotoaparátů. Hlavní snímač má rozlišení 64 megapixelů, pak je tu osmimegapixelový širokoúhlý snímač a dvoumegapixelový makro fotoaparát. Selfie kamera je osmimegapixelová. To není kdovíjak hvězdná sestava.

Kromě typu Red Magic 7 existuje i provedení Red Magic 7 Pro, které se ale liší pouze v drobných detailech. Hardware, včetně foťáků, je v zásadě stejný, baterie má vyšší kapacitu 5 000 mAh a dobíjení má fungovat výkonem 135 W. Obnovovací frekvence displeje je „jen“ 120 Hz namísto 165. Čelní foťák dostal dvojnásobné rozlišení, tedy 16 megapixelů. Malinko se liší design s uspořádáním prvků fotoaparátů do čtverce namísto na výšku v řadě.