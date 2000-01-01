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Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní celou řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design zadních fotoaparátů je totiž ve stylu, který už se nějakou dob
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nubia Neo 5 GT je mobil, který preferují především zákazníci v Asii, je totiž zaměřený na hráče. Mobilním hrám se totiž na zdejším trhu opravdu daří a výrobci mobilů tomu přizpůsobují svou nabídku víc, než v Evropě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model zatím na evropském trhu dostupný není, ovšem snad brzy bude, jelikož výrobce má i evropský e-shop, kde telefon má i vlastní produktovou stránku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Herní model se vyznačuje několika speciálními prvky, například světelnými motivy na zádech nebo aktivním chlazením, pro nás ale nejzajímavější věc je něco, co vás na první pohled ani nemusí napadnout.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o sestavu zadních fotoaparátů, která je sice opravdu skromná (jeden hlavní fotoaparát a jeden pomocný), ale upoutají tím, že naprosto splývají s povrchem zad telefonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A když nad tím tak přemýšlíme, tak toto dnes už prakticky nikdo nedělá, každému fotoaparáty alespoň trochu vystupují nad povrch zad. Telefon tak třeba položený zády na stůl leží a ani se nehne, nemá se totiž na čem kolébat. Je to opravdu maličkost, ale fascinuje nás, jak moc je taková věc v současnosti vzácná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pojďme k samotné výbavě telefonu. Nubia Neo 5 GT má displej s úhlopříčkou 6,8 palce a rozlišením 1 224 × 2720 pixelů. Jde o kvalitní AMOLED panel s rychlou 144Hz obnovovací frekvencí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V průstřelu displeje najdete 16Mpix selfie fotoaparát, dále je pod displejem také čtečka otisků prstů. Maximální jas pak dosahuje hodnoty až 4 500 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další designovou specialitkou je pak možnost nechat část zad zářit různými barvami. To je taková typická „gamingová“ věc, která se často využívá třeba u herních počítačů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V nastaveních telefonu si můžete zvolit i barvu a různé efekty tohoto osvětlení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A ještě jedna specialita: aktivní chlazení. V modelech značky Nubia to sice není žádná novinka, na mainstreamovém trhu v Evropě však pořád takových mobilů není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zabudovaný větráček pomáhá s lepším odvodem tepla z útrob telefonu, pokud třeba právě hrajete náročnou hru. Nechybí mu dokonce také barevné podsvícení. Povšimněte si také dotykové plošky vedle větráčku, která slouží jako extra ovládací tlačítko pro hry.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V nastaveních telefonu si pak můžete upravit funkcionalitu větráčku, například aby se vypnul při hlasovém hovoru nebo naopak nastavit, aby pomáhal chladit telefon během nabíjení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nubii pohání čip střední třídy, Dimensity 7400. K nejvýkonnějším modelům má sice daleko, ale i tak vystačí na celkem pohodlné hraní i náročnějších titulů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce vám k tomu nabídne až 12 GB operační paměti a až 512 GB prostoru pro data.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejde dvojice nano SIM, nechybí ani zabudovaná eSIM. Paměťové karty ale bohužel telefon nepodporuje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dále v krabičce spolu s telefonem najdete také tvrzené sklo, kryt a kabel, ovšem ne nabíječku, což je trochu škoda.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vraťme se ještě k zadním fotoaparátům, ačkoliv to vypadá, že jsou zde tři vyrovnané vedle sebe, ve skutečnosti jsou dva z nich jen designové prvky, skutečný fotoaparát je pouze jeden (vrchní).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeho rozlišení je 50 Mpix a podle všeho nemá ani optickou stabilizaci. Je poznat, že u herního telefonu se moc nepočítá, že byste chtěli často fotit. Spolu s ním je zde ještě pomocná kamerka pro hloubku ostrosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie telefonu má kapacitu 6 210mAh, nabíjení pak umí s výkonem až 45 W. Jak už jsme zmínili, nabíječku je třeba mít vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv je telefon již zalistovaný na evropském e-shopu výrobce, zatím ještě neznáme přesnou cenu ani datum uvedení do prodeje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podle dostupných informací by však měl stát 399 eur, tedy necelých 10 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz