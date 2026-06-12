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Geniální maličkost. Tuto věc jsme neviděli už opravdu dlouho a není jediná

Ondřej Martinů
Krátce jsme si vyzkoušeli celkem zajímavou novinku značky Nubia, herní telefon Neo 5 GT. Telefon se pyšní celou řadou unikátních prvků, ovšem mezi nimi se našel jeden, který nás překvapil. Design zadních fotoaparátů je totiž ve stylu, který už se nějakou dobu vůbec nenosí.
Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT Nubia Neo 5 GT

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