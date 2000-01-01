náhledy
Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air. Takových sice moc není, ale nubia s výrazně nižší cenou přece jen šanci má.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Profil novinky je hodně podobný iPhonu Air: vystouplý modul s fotoaparáty pokrývající celou šířku zad u jejich horního okraje a relativně tenký zbytek těla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jenže zatímco pravý iPhone Air (na fotografii) má tloušťku těla pouhých 5,4 mm, Nubia Air se spokojí s tloušťkou 6,7 mm. Je to tedy stále „hubeňour“, ale zdaleka ne takový jako konkurent od Applu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je vybaven AMOLED displejem s úhlopříčkou 6,78 palce a rozlišením 1 224 × 2 720 pixelů. Obnovovací frekvence dosahuje hodnoty 120 Hz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Maximální jas displeje je až úctyhodných 4 500 nitů a najdete zde jak čtečku otisků prstů (optický typ), tak 20Mpix selfie kamerku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodně se šetřilo na procesoru, ten má totiž Nubia Air od značky Unisoc, konkrétně model T8300 na 6nm architektuře. Výkonu má tak zhruba jako levnější model Helio G100 od MediaTeku, jen navíc disponuje 5G připojením.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Paměťová verze telefonu je pouze jedna, a to s 8 GB operační paměti a 256 GB místa pro data.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fyzická konektivita zahrnuje USB-C, v té bezdrátové najdete 5G, wi-fi, Bluetooth 5.4 a NFC.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon má překvapivě vysoký stupeň utěsnění proti vodě a prachu, IP69K, tedy odolá i vysokotlakému proudu vody či ponoření pod vodní hladinu. To je u mobilu této cenové kategorie docela příjemný bonus.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon funguje na operačním systému Android, navíc v něm najdete i celou řadu AI funkcí od Googlu, včetně asistenta Gemini a funkce Circle to Search.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fotoaparáty na zádech jsou tři, bohužel reálně využijete pouze jeden, a to hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,6. Chybí bohužel i optická stabilizace.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zbylé dva snímače mají už jen pomocnou funkci, reálně tak budete moci fotit pouze ve standardním záběru, případně zoomovat pomocí ořezu snímače.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Balení s mobilem je celkem štědré, byť ani tak zde nenajdete adaptér do zásuvky. Vedle kabelu je však hezkým bonusem kryt a náhradní folie na displej
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A už čím dál častěji se také v balení s telefony setkáváme s energetickým štítkem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv má telefon tenké tělo, i tak se sem vešla hezky velká 5 000mAh baterie. Ta se umí nabíjet jen pomocí kabelu, a to s výkonem 33 W.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon se na český trh dostal spolu s dalšími modely značky Nubia, která oficiálně vstoupila na tuzemský trh. Zatím jen opatrně a s levnými modely, do budoucna má však velký potenciál nabídnout i výkonnější kousky ze své nabídky.

Nubia Air se již prodává za cenu 5 990 korun a na výběr je mezi černou a zlatou barevnou variantou.
