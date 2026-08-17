Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Je to nejdivnější telefon, co známe. Mobilní šílenost výrazně předběhla dobu

Luděk Vokáč
DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy DoCoMo Eggy
Před čtvrt stoletím začínali mobilní operátoři ve světě lákat na něco, co dnes považujeme za běžné: možnost sdílet z mobilního telefonu multimediální soubory. Jedním ze zařízení, která to umožnila, byl i japonský výtvor s názvem Eggy, který rozhodně nevypadá jako mobil. Mělo to svůj důvod.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal

Samsung Z Fold 8 Londýn

V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...

Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni

Minimal Phone 2

Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...

Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální

Google Pixel Tag

Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace...

Tento chytrý prsten za stovku opravdu funguje. Ne každému se to bude líbit

Tiktok scrolling ring

Na čínských nákupních portálech se dá sehnat opravdu velká spousta podivností. Tato překvapila i nás. Jde o dálkový ovladač k mobilu, který slouží k jediné věci: ještě víc usnadnit scrollování na...

Je to nejdivnější telefon, co známe. Mobilní šílenost výrazně předběhla dobu

DoCoMo Eggy

Před čtvrt stoletím začínali mobilní operátoři ve světě lákat na něco, co dnes považujeme za běžné: možnost sdílet z mobilního telefonu multimediální soubory. Jedním ze zařízení, která to umožnila,...

17. srpna 2026

Také jste mobilem zatmění nevyfotili? Tipy pomohou i v jiných extrémech

Fotografování zatmění Slunce mobilním telefonem

Česko zažilo ve středu 12. srpna spektakulární částečné zatmění Slunce, jaké se dlouho nebude na našem území opakovat. Jev pozorovaly, a také se snažily vyfotit, doslova davy na řadě míst republiky....

16. srpna 2026

Nakonec bude trochu jiný. Skleněný iPhone bude výjimečný a nesmírně drahý

iPhone 20 koncept a spekulace

Pokud čekáte na výjimečný iPhone, tak si můžete dát ještě rok pohov. Zatím se na něm intenzivně pracuje, ale představený bude až v roce 2027. Důvod je prostý, bude to 20 let od uvedení prvního...

15. srpna 2026

Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální

Google Pixel Tag

Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace...

14. srpna 2026

Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni

Minimal Phone 2

Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...

13. srpna 2026,  aktualizováno  10:58

Koupit iPhone teď, nebo v září? Paniku přiživují různé drby

Premium
iPhone 17 Pro

Apple zdraží iPhony dnes, zítra, od pondělí. Takové zprávy letí v posledních dnech internetem. Zatím to jsou jen drby, ale nejistotu mezi zákazníky se jim rozdmýchat podařilo. Jenže tyto drby mají...

13. srpna 2026

Toto jsou nové mobily od Googlu. Mají kouzelné AI světýlko

Google Pixel 11 Pro XL

Nové smartphony Pixel řady 11 od Googlu jdou podle očekávání ve šlépějích svých předchůdců. Přinášejí především řadu drobných vylepšení a ještě propracovanější integraci AI, která má u dražších...

12. srpna 2026

Jak bezpečně natočit zatmění Slunce mobilem. Jedna chyba může poškodit oči i techniku

Obyčejné sluneční brýle na pozorování zatmění Slunce nestačí, vždy musejí být se speciálním filtrem a certifikací. (ilustrační snímek)

Neobvyklé nebeské divadlo láká k focení i natáčení. Při pohledu do Slunce však nestačí běžné sluneční brýle a opatrnost potřebuje i samotný fotoaparát. Podívejte se na video, které vám poradí, jak...

12. srpna 2026  14:22

Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal

Samsung Z Fold 8 Londýn

V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...

12. srpna 2026

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

11. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tento chytrý prsten za stovku opravdu funguje. Ne každému se to bude líbit

Tiktok scrolling ring

Na čínských nákupních portálech se dá sehnat opravdu velká spousta podivností. Tato překvapila i nás. Jde o dálkový ovladač k mobilu, který slouží k jediné věci: ještě víc usnadnit scrollování na...

10. srpna 2026

Dva samsungy jsou lepší než ostatní. Poradíme vám, jak to poznat

Zleva: Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung Galaxy Z Flip...

Samsung letos představil v řadě smartphonů s ohebnými displeji jednu důležitou novinku v podobě modelu Z Fold 8 s novým formátem displeje. Ale další přístroje, tedy Z Flip 8 a Z Fold 8 Ultra se od...

9. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×