To si může dovolit jen Apple. Na novinku se bude čekat ještě dva roky

Tři roky jsou dnes ve světě smartphonů extrémně dlouhá doba. Mnoho značek za tu dobu otočí šest generací jedné modelové řady, minimem jsou generace tři, tedy každý rok novinka. To platí i pro hlavní modelovou řadu Applu, kdy výrobce pravidelně v září představuje nové modely. Ale u levného iPhonu SE si dává na čas.

Tři roky navíc nejsou nejdelší čekání na novinku. První iPhone SE Apple představil v roce 2016, druhou pak v roce 2020 a třetí loni s označením 2022. Mezi první a druhou generací zákazníci čekali čtyři roky a iPhone SE se tak stal jedním z nejdéle prodávaných přístrojů.

Informaci o tom, že Apple si s novým iPhonem SE dá pořádně na čas, přišel portál Macrumors, který cituje analytiky Barclays Blayna Curtise a Toma O’Malleyho, kteří po konzultacích s dodavateli Applu dospěli k názoru, že nový model nepřijde na trh dříve, než v roce 2025.

Tyto informace potvrzuje i známý analytik Ming-Chi Kuo, který je směrem k Applu vždy velmi dobře informován a jeho predikce se obvykle naplní. I on nepředpokládá, že by Apple mohl představit nový model SE letos či příští rok. A i v roce 2025 by to nemuselo být hned na jaře.

Vše se totiž točí okolo 5G modemů. Apple si je chce vyrábět sám, proto i v roce 2019 koupil divizi Intelu, která se věnuje modemům pro mobilní zařízení. Jenže vývoj se protahuje a tak Apple zatím zůstává u čipů od Qualcommu. Pro hlavní modelovou řadu je to nezbytnost, ale u levného modelu SE si zjevně počká, až bude mít vlastní modem k dispozici.

A to se právě má stát až v roce 2025, kdy by produkce tohoto modemu mohla podle Kua nejdříve začít. To znamená, že ani letošní chystané iPhony 15 a příští iPhony 16 tento vlastní modem nedostanou a budou muset vydržet u modemů od Qualcommu.

iPhone SE není pro Apple klíčový model. Je sice s přehledem nejlevnější v nabídce značky, ale většinový zájem zákazníků je o mnohem dražší modely. Navíc těžko hovořit o tom, že by iPhone SE za tři roky na trhu výrazně zestárl. Je to v principu mix poměrně archaistického designu s poměrně novým hardwarem. Navíc je v rámci svých parametrů dost výjimečný, takže si zákazníky najde i příští rok či na začátku roku 2025.