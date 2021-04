Nová exkluzivní barva. Apple oblékl levnější iPhony do fialové

Tisková konference Applu přinesla celou řadu novinek z oblasti počítačů iMac, tabletů iPad i Apple TV (více u kolegů na Technetu). Příznivci iPhonů se mohli upínat pouze k naději na nový levný model SE, to však letos nevyšlo. Místo toho je Apple uchlácholil alespoň novou barvou pro dvojici loňských modelů.

Do fialové oblékl pouze levnější modely iPhone 12 a 12 mini, telefonů s přívlastkem Pro se to netýká. Právě levnější „dvanáctky“ jsou proslulé svými rozmanitými pastelovými barvami, takže nová možnost výběru rozhodně smysl dává. Jen je to poněkud zvláštní rozhodnutí, jelikož nemá žádný hlubší význam, a Apple se přiznává, že má být nová barva zkrátka „svěží a zábavná“.

V minulosti totiž s odstupem firma přidávala do nabídky iPhonů červené varianty (nazývané (PRODUCT)RED), z jejichž prodejů firma přispívala na výzkum léčby HIV/AIDS. V poslední době však od tohoto stylu pozdějšího uvádění na trh upustila, a tak třeba loni už byly iPhony 12 v červené dostupné od začátku prodeje. Jeden takový koneckonců máme i v redakci (viz naše recenze na iPhone 12 mini).

Majitelé fialových iPhonů tak oproti ostatním nezískají nic navíc, pouze půjde takový telefon snadno identifikovat jako pozdější přírůstek do rodiny těchto zařízení. Objednat si jej bude možné od 30. dubna za stejné ceny jako ostatní barevné varianty.