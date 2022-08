Bliká jako divý. Natočili jsme showmana mezi smartphony

Smartphone Nothing Phone (1) se už prodává zhruba od poloviny července a nyní zavítal i do redakce, kde jsme na něj byli patřičně zvědaví. Je to totiž model, který se částečně vymyká běžným zvyklostem. Vedle toho, že jde o zcela novou značku založenou bývalou hlavou OnePlusu, Carlem Peiem, tak se snaží co nejvíc se odlišit od současné smartphonové produkce.

Výsledkem ovšem není ani tak „mobil z Marsu“, nýbrž stále poměrně typický smartphone s několika designovými zajímavostmi. V galerii níže se o telefonu dozvíte více, ve videu výše si pak můžete prohlédnout, jakou světelnou show umí diody na zadním krytu uspořádat.