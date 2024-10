Taková funkce nikoho nenapadla, vymysleli ji fanoušci speciálního mobilu

Nothing Phone (2a) Community Edition | foto: Nothing

Už od prvopočátků značky Nothing je nám jasné, že snaha se odlišit bude velkou prioritou pro tohoto relativního nováčka na trhu. Koneckonců právě tak lze na současném trhu prorazit: nabídnout něco neokoukaného. Smartphony od Nothingu jsou sice v jádru stále jen docela běžné androidy, ovšem zabalené do designu, který je snadno rozeznatelný, a to díky prvkům jako jsou transparentní materiály a LED světla na zádech.

Nyní se Nothing pokouší o další unikátní podobu smartphonu, ovšem tentokrát šel jinam než za vlastním designovým oddělením. Práci na speciální edici modelu Phone (2a) totiž svěřil své komunitě příznivců a už začátkem roku uspořádal soutěž v tom, kdo navrhne zajímavější designovou podobu pro tento telefon, respektive jeho speciální edici Community Edition. Soutěžit šlo po dobu sedmi měsíců a nyní je firma připravena vyhlásit vítěze.

Nothing @nothing Community spirit.



Join us for our next big reveal. 30 October, 11:00 GMT. https://t.co/lmsBFRlNQk oblíbit odpovědět

Ačkoliv se tak stane až 30. října, Nothing už jasně naznačil, který návrh vyhrál. Nejprve v podobě krátkého videa na síti X, ve kterém figuruje světluška a následně na svém webu, kde už vítězný projekt dostal jasnou podobu. A to ve formě vlastně docela jednoduché myšlenky: panelu, který díky fosforeskující úpravě svítí ve tmě.

Community Edition je jinak naprosto standardní model Phone (2a), který jsme již během roku testovali (recenzi najdete zde). Právě fosforeskující úprava je něco, co této edici dodá její unikátní vzhled, což výrobce podpoří speciálním balením telefonu a také sadou nových tapet na domovské stránce.

Líbí se vám myšlenka zad smartphonu, která svítí ve tmě? Ano 43 %(3 hlasy) Ne 57 %(4 hlasy)

Nothing vedle modelu Phone (2a) a chystané komunitní edice ještě v létě představil vylepšenou verzi Phone (2a) Plus, která nabídne o něco lepší čip, vylepšenou selfie kamerku a trochu rychlejší nabíjení. Vedle toho má také nové barevné provedení. Nothing letos vymýšlí různé edice tohoto modelu vyšší střední třídy především proto, že si schovává nového pokračovatele hlavní řady až na příští rok.