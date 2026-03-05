Myšlenka smartphonů značky Nothing (česky: Nic) je jasná: dělat věci tak, aby byly dostatečně originální a odlišitelné od ostatní androidí konkurence. A to nejenom po designové stránce, ale například i celkovým principem vydávání nových modelů. Nothing například jako jeden z mála prohlásil, že není nutné vydávat top model každý rok, místo toho si raději počká na zásadnější změny příští rok.
Přeci jen je ovšem třeba na trh dodávat novinky, což místo hlavní série splňuje alespoň ta „áčková“, která se i letos pyšní dvěma novými přírůstky. Jde o modely Phone (4a) a Phone (4a) Pro. Po jejich boku pak startují také dostupná sluchátka Nothing Headphone (a) (viz boxík níže). V obou případech jde o modely vyšší střední třídy.
Začněme levnějším modelem Nothing Phone (4a), který se vlastně oproti loňskému předchůdci tak zásadně vizuálně nezměnil. I přesto je tu ovšem novinka v podobě tzv. „Glyph Bar“, tedy pásku 63 mini-LED světel na zádech telefonu. Ten má podobnou funkcionalitu jako světla u předchozích modelů, poslouží rovněž jako světlo při pořizování fotek a videí. Jeho funkcionalita zahrnuje upozornění na notifikace, dokreslování rytmu vyzvánění nebo vizuální zobrazení časovače či stavu nabití telefonu.
Tato novinka nabídne zvýšenou odolnost proti vniku prachu a pocákání vodou s certifikací IP64. Displej se letos nepatrně zvětšil na úhlopříčku 6,78 palce, jde stále o OLED panel s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečka otisků je i tentokrát integrována v displeji a v průstřelu pak najdete 32Mpix selfie kamerku se světelností f/2,2. Maximální jas displeje je 4 500 nitů, chrání jej tvrzené sklo Gorilla Glass 7i.
Procesorem je Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, což je lepší model střední třídy. Model Phone (4a) má na výběr mezi 8 a 12 GB operační paměti a s tím i souvisí velikost prostoru pro data: 128 nebo 256 GB.
Hlavní fotoaparát tohoto modelu má 50Mpix rozlišení, optickou stabilizaci a světelnost f/1,9. Doplňuje jej jednak širokoúhlý snímač a nakonec nový telefoto objektiv s 50Mpix rozlišením a 3,5× optickým přiblížením obrazu. Ani jemu nechybí optická stabilizace. Na kategorii modelů střední třídy je to každopádně výborná výbava, co se fotoaparátu týče.
Telefon napájí 5 080mAh akumulátor se schopností nabíjet se výkonem až 50W (pouze kabelem). Po softwarové stránce je zde Android 16 a vysoce stylizované uživatelské rozhraní Nothing OS 4.1. Společnost Nothing slibuje šest let pravidelných aktualizací systému, potažmo tři roky systémových aktualizací a šest let bezpečnostních záplat.
Nechybí ani loňská novinka, služba Essential Space, což je centrum, kam si ukládáte své nápady, poznámky a komentáře. Na telefonu je k tomu vyhrazeno dokonce speciální boční tlačítko, jehož stisknutím aktivujete nahrávání hlasu a souběžně i pořídíte snímek obrazovky, což se pak následně uloží do přehledu vašich uložených myšlenek. Novinkou jsou pak AI funkce Essential Search (vyhledávání obsahu) nebo třeba Essential Apps, kde si s pomocí AI můžete kódovat dokonce i vlastní aplikace.
Následuje lepší model Nothing Phone (4a) Pro, který letos radikálně mění design. Pryč jsou průhledná záda, ty nyní kryje hliník, což je věc, která u současných smartphonů v podstatě vymizela. Tělo je navíc parádně tenké, v pase má pouhých 7,9 mm.
Veškeré zadní senzory se pak musí vejít do širokého modulu v horní části zad, který trochu nápadně připomíná poslední iPhony série Pro. Nothing na to však jde po svém – přidává třeba typický Glyph Matrix, tedy kruhové pole mini-LED světel, které i přes nižší počet diod (ale na větší ploše) umí většinu funkcí jako loňský Nothing Phone (3).
Telefon má na rozdíl od modelu (4a) přepracovanou sestavu zadních fotoaparátů, hlavní slovo má zde 50Mpix senzor typu Sony LYT700c s optickou stabilizací, pozornost však poutá také periskopický telefoto senzor s 3,5× optickým přiblížením a až 140× maximálním přiblížením obrazu. Ani v této sestavě nechybí širokoúhlý snímač a 32Mpix selfie kamerka.
Další rozdíly od modelu Phone (4a) pak zahrnují vyšší stupeň utěsnění proti vodě (certifikace IP65), lepší čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 a ještě větší 6,83palcový displej s rychlejší obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 5 000 nitů. Baterie, paměťové varianty i softwarová podpora jsou pak shodné.
Nothing Headphone (a)
Po loňských sluchátkách Headphone (1) přichází dostupnější forma v podobě varianty Headphone (a). Zachovává si podobně neobvyklý design, k dispozici je však vícero barevných provedení: černá, bílá, růžová a žlutá. Výbava zahrnuje podporu bezdrátového zvuku Hi-Resolution Audio Wireless a kodek LDAC, 40mm titanový měnič, adaptivní potlačení okolního hluku či baterii s výdrží až 135 hodin.
Objednávky startují 5. března, do prodeje jde novinka 13. března, ovšem zajímavá žlutá varianta bude k dispozici až 6. dubna. Cena za tento model činí 3 999 korun.
Nothing Phone (4a) bude k dispozici pro evropský trh v černé, bílé, modré a růžové barvě, oproti loňsku se tedy nabídka barev výrazně rozrostla, Nothing Phone (4a) Pro koupíte v černé, stříbrné a růžové barvě. Ceny jsou následující:
- Nothing Phone (4a) 8/128 GB – 9 199 korun
- Nothing Phone (4a) 12/256 GB – 10 999 korun
- Nothing Phone (4a) Pro 8/128 GB – 12 199 korun
- Nothing Phone (4a) Pro 12/256 GB – 13 999 korun
Předobjednávky na všechny modely startují 5. března na oficiálních stránkách a u prodejních partnerů. Model Phone (4a) jde do prodeje 13. března, lepší Phone (4a) Pro pak 27. března.