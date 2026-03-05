Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu

Ondřej Martinů
  14:31
Londýn (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Výrobce Nothing, který se prezentuje jako designová alternativa k nudným androidům, má dvě smartphonové novinky. Zatímco jedna využívá toho, co se osvědčilo minule, druhá dělá pořádný designový krok stranou. A je třeba připustit, že i přes ne zcela skryté opisování od Applu je to zajímavý počin.

Myšlenka smartphonů značky Nothing (česky: Nic) je jasná: dělat věci tak, aby byly dostatečně originální a odlišitelné od ostatní androidí konkurence. A to nejenom po designové stránce, ale například i celkovým principem vydávání nových modelů. Nothing například jako jeden z mála prohlásil, že není nutné vydávat top model každý rok, místo toho si raději počká na zásadnější změny příští rok.

Přeci jen je ovšem třeba na trh dodávat novinky, což místo hlavní série splňuje alespoň ta „áčková“, která se i letos pyšní dvěma novými přírůstky. Jde o modely Phone (4a) a Phone (4a) Pro. Po jejich boku pak startují také dostupná sluchátka Nothing Headphone (a) (viz boxík níže). V obou případech jde o modely vyšší střední třídy.

Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro
46 fotografií

Začněme levnějším modelem Nothing Phone (4a), který se vlastně oproti loňskému předchůdci tak zásadně vizuálně nezměnil. I přesto je tu ovšem novinka v podobě tzv. „Glyph Bar“, tedy pásku 63 mini-LED světel na zádech telefonu. Ten má podobnou funkcionalitu jako světla u předchozích modelů, poslouží rovněž jako světlo při pořizování fotek a videí. Jeho funkcionalita zahrnuje upozornění na notifikace, dokreslování rytmu vyzvánění nebo vizuální zobrazení časovače či stavu nabití telefonu.

Tato novinka nabídne zvýšenou odolnost proti vniku prachu a pocákání vodou s certifikací IP64. Displej se letos nepatrně zvětšil na úhlopříčku 6,78 palce, jde stále o OLED panel s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečka otisků je i tentokrát integrována v displeji a v průstřelu pak najdete 32Mpix selfie kamerku se světelností f/2,2. Maximální jas displeje je 4 500 nitů, chrání jej tvrzené sklo Gorilla Glass 7i.

Procesorem je Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, což je lepší model střední třídy. Model Phone (4a) má na výběr mezi 8 a 12 GB operační paměti a s tím i souvisí velikost prostoru pro data: 128 nebo 256 GB.

Hlavní fotoaparát tohoto modelu má 50Mpix rozlišení, optickou stabilizaci a světelnost f/1,9. Doplňuje jej jednak širokoúhlý snímač a nakonec nový telefoto objektiv s 50Mpix rozlišením a 3,5× optickým přiblížením obrazu. Ani jemu nechybí optická stabilizace. Na kategorii modelů střední třídy je to každopádně výborná výbava, co se fotoaparátu týče.

Nothing Phone (4a)

Telefon napájí 5 080mAh akumulátor se schopností nabíjet se výkonem až 50W (pouze kabelem). Po softwarové stránce je zde Android 16 a vysoce stylizované uživatelské rozhraní Nothing OS 4.1. Společnost Nothing slibuje šest let pravidelných aktualizací systému, potažmo tři roky systémových aktualizací a šest let bezpečnostních záplat.

Nechybí ani loňská novinka, služba Essential Space, což je centrum, kam si ukládáte své nápady, poznámky a komentáře. Na telefonu je k tomu vyhrazeno dokonce speciální boční tlačítko, jehož stisknutím aktivujete nahrávání hlasu a souběžně i pořídíte snímek obrazovky, což se pak následně uloží do přehledu vašich uložených myšlenek. Novinkou jsou pak AI funkce Essential Search (vyhledávání obsahu) nebo třeba Essential Apps, kde si s pomocí AI můžete kódovat dokonce i vlastní aplikace.

Nothing Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) Pro

Následuje lepší model Nothing Phone (4a) Pro, který letos radikálně mění design. Pryč jsou průhledná záda, ty nyní kryje hliník, což je věc, která u současných smartphonů v podstatě vymizela. Tělo je navíc parádně tenké, v pase má pouhých 7,9 mm.

Veškeré zadní senzory se pak musí vejít do širokého modulu v horní části zad, který trochu nápadně připomíná poslední iPhony série Pro. Nothing na to však jde po svém – přidává třeba typický Glyph Matrix, tedy kruhové pole mini-LED světel, které i přes nižší počet diod (ale na větší ploše) umí většinu funkcí jako loňský Nothing Phone (3).

Telefon má na rozdíl od modelu (4a) přepracovanou sestavu zadních fotoaparátů, hlavní slovo má zde 50Mpix senzor typu Sony LYT700c s optickou stabilizací, pozornost však poutá také periskopický telefoto senzor s 3,5× optickým přiblížením a až 140× maximálním přiblížením obrazu. Ani v této sestavě nechybí širokoúhlý snímač a 32Mpix selfie kamerka.

Další rozdíly od modelu Phone (4a) pak zahrnují vyšší stupeň utěsnění proti vodě (certifikace IP65), lepší čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 a ještě větší 6,83palcový displej s rychlejší obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 5 000 nitů. Baterie, paměťové varianty i softwarová podpora jsou pak shodné.

Nothing Headphone (a)

Po loňských sluchátkách Headphone (1) přichází dostupnější forma v podobě varianty Headphone (a). Zachovává si podobně neobvyklý design, k dispozici je však vícero barevných provedení: černá, bílá, růžová a žlutá. Výbava zahrnuje podporu bezdrátového zvuku Hi-Resolution Audio Wireless a kodek LDAC, 40mm titanový měnič, adaptivní potlačení okolního hluku či baterii s výdrží až 135 hodin.

Nothing Headphone (a)
Nothing Headphone (a)

Objednávky startují 5. března, do prodeje jde novinka 13. března, ovšem zajímavá žlutá varianta bude k dispozici až 6. dubna. Cena za tento model činí 3 999 korun.

Nothing Phone (4a) bude k dispozici pro evropský trh v černé, bílé, modré a růžové barvě, oproti loňsku se tedy nabídka barev výrazně rozrostla, Nothing Phone (4a) Pro koupíte v černé, stříbrné a růžové barvě. Ceny jsou následující:

  • Nothing Phone (4a) 8/128 GB – 9 199 korun
  • Nothing Phone (4a) 12/256 GB – 10 999 korun
  • Nothing Phone (4a) Pro 8/128 GB – 12 199 korun
  • Nothing Phone (4a) Pro 12/256 GB – 13 999 korun

Předobjednávky na všechny modely startují 5. března na oficiálních stránkách a u prodejních partnerů. Model Phone (4a) jde do prodeje 13. března, lepší Phone (4a) Pro pak 27. března.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl

Hotwav napodobenina iPhonu

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...

Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení

Frog RS1

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek

Prototyp smartphonu TCL s OLED Nxtpaper displejem

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...

Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu

Nothing Phone (4a) Pro

Londýn (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Nothing, který se prezentuje jako designová alternativa k nudným androidům, má dvě smartphonové novinky. Zatímco jedna využívá toho, co se osvědčilo minule, druhá dělá pořádný designový krok...

5. března 2026  14:31

Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení

Frog RS1

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...

5. března 2026  10:08

Splátkový prodej má zachránit trh s mobily. Neplatičům ho na dálku zamknou

Premium
ilustrační snímek

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je to jeden z nevyhnutelných trendů, o kterých se v Barceloně na veletrhu MWC mluví spíš opatrně, neoficiálně. Chytré telefony však v průběhu letošního roku čeká zdražování, a to poměrně razantní....

5. března 2026

To už snad ani není mobil. Má baterii jako šest běžných smartphonů

Fossibot F107 Pro

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou...

5. března 2026

Zákazníci rozhodli o nejrychlejším internetu v Česku. Operátor má trofeje

Ookla trofeje

Hned dvě trofeje převzali na barcelonském veletrhu MWC zástupci mobilního operátora O2 od společnosti Ookla. Ocenění za kvalitu své mobilní sítě za druhé pololetí 2025 získal operátor na základě...

4. března 2026  14:04

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

4. března 2026  8:46

Tento prcek vidí jako Predátor. Překvapí i velikostí baterie

Ulefone Armor 20T Pro

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kompaktní model značky Ulefone nás na veletrhu MWC zaujal několika prvky výbavy. Malý a odolný telefon nabídne termokameru a překvapivě velkou baterii. Navíc není ani nijak výrazně drahý.

4. března 2026

Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás

Humanoidní robot Honor

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně...

3. března 2026  14:31

Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení

ilustrační snímek

Takzvaná bílá místa, tedy lokality bez pokrytí mobilním signálem, netrápí pouze tuzemské operátory. Místa, kde nelze využít mobilní data, jsou i jinde v Evropě. Německá skupina Deutsche Telekom hodlá...

3. března 2026  11:52

Tento ohebný smartphone je nejtenčí na světě a funguje i pod vodou

Honor Magic V6

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Honor představil v Barceloně nový smartphone Magic V6. Špičkový model s ohebným displejem opět v řadě ohledů posouvá hranice. Je opět tenčí, má skvělou výdrž baterie a přitom všem by měl být velmi...

3. března 2026  8:10

Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl

Hotwav napodobenina iPhonu

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...

3. března 2026

To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil

Apple iPhone 17e

Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na...

2. března 2026  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.