Část 1/6

Nothing Phone (3a) Pro

Výrobce Nothing a jeho telefony jsou stále poměrně svěží silou na trhu se smartphony. Tedy ne, že by značka koncept chytrého mobilu úplně přepracovala, ale své modely udělala alespoň natolik odlišné, aby se nedaly splést s generickou konkurencí z Číny. Nothing Phone se stále dá vnímat jako záležitost pro příznivce originálního designu, ovšem celkový poměr ceny a výkonu nadbíhá i spoustě dalších zájemců.

Ačkoliv jsme čekali převážně na nového nástupce hlavní produktové série, o kterém se už nějakou dobu spekuluje, že nabídne výbavu na úrovni prémiového telefonu, tak jsme se začátkem března nakonec dočkali dvou levnějších novinek. Modelů Phone (3a) a Phone (3a) Pro. Verzi s přívlastkem Pro jsme se jali otestovat jako první, neboť je po stránce designu i funkcí ještě o chlup zajímavější. A jak v testu dopadla?

Čím tentokrát zaujme design?

Nothing Phone (3a) Pro stále nese trochu zjednodušený design se zadními LED pásky a průhlednými zády, jaký jsme už mohli vidět u modelů (2a) a (2a) Plus. Stále tu jsou tedy tři LED světla okolo modulu s fotoaparáty a pohled do útrob telefonu. Je to styl, který se nám stále líbí, byť nám již trochu chybí ten, kdy zde bylo více světelných proužků.

Dominantou je nyní samozřejmě onen vystouplý kruhový design modulu s fotoaparáty. V jeho případě sice Nothing není zdaleka první, kdo takový typ konstrukce využil (naopak takto v poslední době vypadá hodně telefonů), ovšem alespoň senzory jsou zde vyskládané v trochu neobvyklém tvaru. Někomu se to líbí, někomu ne, rozhodnutí je na vás.

Tato novinka nabídne zvýšenou odolnost proti vniknutí prachu a pocákání vodou s certifikací IP64. Záda kryje sklo, boky jsou pak plastové a ploché. Na boku telefonu najdete jedno extra tlačítko, jehož funkcionalitu popisujeme dále. Celkové rozměry telefonu jsou 163,5 × 77,5 × 8,4 mm a jeho hmotnost je 211 gramů.