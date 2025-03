Je tu dvojice extravagantních mobilů. Výrobce si troufl na trendy funkci

Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Už nějakou dobu se čeká na příští výborně vybavený Nothing Phone, jenže výrobce zatím spíše prozkoumává segment levnějších zařízení. Loni proto ukázal modely Phone (2a) a (2a) Plus a letos si přichystal nástupce v podobě dvojice (3a) a (3a) Pro. Jsou to tedy opět zástupci dostupnější cenové kategorie, byť se nemusíte bát, že by se snažili dělat zásadní kompromisy.

Nothing i letos experimentuje s designem, ovšem svítící diody už nejsou takovým překvapením. Viděli jsme je v přesně stejné konfiguraci i u dvojice loňských modelů. Pěkná jsou samozřejmě i průhledná záda, což je další výrazný prvek identity této značky. Tentokrát se však experimentovalo se sestavou fotoaparátů především u varianty Pro. Ta je umístila do velkého kruhového objektivu a ještě je k sobě vyrovnala v celkem neobvyklém tvaru.

Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (3a)

Připomeňme ještě, že trojice zadních diod má spoustu funkcí. To zahrnuje blikání do rytmu vyzváněcích tónů, upozornění i přehrávané hudby, dále rozlišování typu notifikací podle rytmu blikání, časovač a nechybí ani podpora aplikací třetích stran.

Ačkoliv mají oba modely mnoho společného, tím dostupnějším je už podle názvu model Nothing Phone (3a). Právě ten nemá zas tak rozdílný design od loňského Phone (2a) a v podstatě se dá říci, že výrobce jen místo dvou fotoaparátů natěsnal vedle sebe tři a změnil uspořádání součástek pod průhledným zadním krytem. Vypadá to ale pořád zajímavě.

Tato novinka nabídne zvýšenou odolnost proti vniku prachu a pocákání vodou s certifikací IP64. Displej je stále 6,7palcový OLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečka otisků je i tentokrát integrována v displeji a v průstřelu pak najdete 32Mpix selfie kamerku se světelností f/2,2. Maximální jas displeje je 3 000 nitů.

Procesor je typ Snapdragon 7s Gen 3, tedy poměrně výkonný model, byť stále spadající do střední třídy. Model Phone (3a) má na výběr mezi 8 a 12 GB operační paměti a s tím i souvisí velikost prostoru pro data: 128 nebo 256 GB.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a)

Po stránce fotoaparátů je tu tedy jednal vylepšený hlavní 50Mpix senzor s optickou stabilizací, dále také širokoúhlý snímač a nakonec novinka, „portrétní“ telefoto objektiv. Ten má pro portréty ideální ohniskovou vzdálenost 50 mm a světelnost f/2,0. Jeho rozlišení je rovněž 50 Mpix.

Telefon napájí 5 000mAh akumulátor se schopností se nabíjet výkonem až 50W (pouze kabelem). Po softwarové stránce je zde Android 15 a vysoce stylizované uživatelské rozhraní Nothing OS. Společnost Nothing slibuje 6 let pravidelných aktualizací systému, potažmo 3 roky systémových aktualizací a 6 let bezpečnostních záplat.

Speciální softwarovou novinkou je pak služba Essential Space, která slouží především pro tvůrčí osobnosti. Je to centrum, kam si ukládáte vaše nápady, poznámky a komentáře. Na telefonu je k tomu vyhrazeno dokonce speciální boční tlačítko, jehož stisknutím aktivujete nahrávání hlasu a souběžně i pořídíte snímek obrazovky, což se pak následně uloží do přehledu vašich uložených myšlenek.

No a pak je tu vylepšený model Nothing Phone (3a) Pro, který poznáte celkem snadno už na první pohled díky jeho výraznému modulu se zadními fotoaparáty. Nicméně třeba displej, procesor či baterie jsou u této novinky úplně stejné, rozdíly jsou převážně v detailech.

Hlavní rozdíl je samozřejmě v použití periskopického telefoto senzoru, který je v této cenové kategorii pořád celkem neobvyklý. Jde o snímač Sony LYTIA 600, který má ohniskovou vzdálenost 70 mm a tedy poskytuje trojnásobný optický zoom, v aplikaci fotoaparátu pak najdete možnost ještě zoomovat šestinásobně pomocí ořezu snímače. Telefoto objektiv zároveň slouží i na focení makrosnímků.

Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (3a) Pro

Další změna je například v tom, že model Phone (3a) Pro má vyšší rozlišení selfie kamerky (50 Mpix) a také je dostupný pouze v jedné paměťové variantě, a to vyšší 12/256 GB.

Nothing Phone (3a) bude k dispozici pro evropský trh v černé a bílé barvě (zajímavou modrou si výrobce schoval pro indický trh). Nothing Phone (3a) Pro pak koupíte v šedé a černé barvě. Ceny jsou následující:

Nothing Phone (3a) 8/128 GB – 9 199 korun

Nothing Phone (3a) 12/256 GB – 10 399 korun

Nothing Phone (3a) Pro 12/256 GB – 11 999 korun

Levnější novinku, Phone (3a), lze předobjednat na stránkách výrobce od úterý 4. března a do prodeje jde o týden později. Vylepšenou variantu Pro si pak můžete objednat 11. března a na trh se dostane 25. března. Jako dárek společnost Nothing nabízí do 18. března k modelu Phone (3a) chytré hodinky CMF Watch Pro a k modelu Phone (3a) Pro pak bezdrátová sluchátka Nothing Ear (a).